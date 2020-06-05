Приховав понад 16 млн гривень: завершено слідство у справі Труханова



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Всього до декларації за 2017 Геннадій Труханов не вніс статки на загальну суму 16,3 млн гривень

Мер Одеси не задекларував майно своєї дружини

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) завершило слідство в одній із справ мера Одеси Геннадія Труханова. Його підозрюють у приховуванні майна на 16,3 млн гривень.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Повідомляється, що вчора Труханову відкрили матеріали справи для ознайомлення.

За даними слідства, мер Одеси не вніс до декларації відомості про майно та доходи своєї дружини, з якою живе, але офіційно в розлученні. Труханов не задекларував квартиру, два паркомісця, елінг, дачу, нежитлову нерухомість, два автомобілі, частки у низці суб'єктів господарювання, відсотки за вкладами у банках.

Всього до декларації за 2017 він не вніс статки на загальну суму 16,3 млн гривень. Розмір незадекларованих статків визначено на підставі експертиз, проведених в рамках досудового розслідування.

Це - друга підозра Труханову в декларуванні недостовірної інформації. До цього йому інкримінували ст. 366-1 КК України через декларації за 2015-2016 роки.

Нагадаємо, у Вищому антикорупційному суді (ВАКС) на даний момент розглядаються дві справи проти Труханова - про декларування недостовірної інформації за 2015-2016 роки, а також про присвоєння 92 млн гривень у результаті схеми з придбання будівлі заводу «Краян».

За даними правоохоронців, Труханов не задекларував квартиру, два паркомісця, елінг, дачу, нежитлову нерухомість, два автомобіля, частки у низці суб'єктів господарювання, відсотки за вкладами у банках. Всього в декларації 2015 року мер Одеси не вніс майновий стан на загальну суму 32, 5 млн грн, у декларації 2016 року - на 18, 81 млн грн. Все майно записане на його колишню дружину, з якою у Труханового є діти.

Сам Труханов після оголошення йому підозри заявив, що ця справа – «метод тиску» на нього і членів його сім'ї.

У разі доведення провини, Труханову загрожує ув'язнення від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Крім того, міський голова може достроково припинити свої повноваження через рішення суду.