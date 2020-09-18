Справа «луцького терориста»: слідство очікує висновки експертиз лише до кінця 2020 року
Підозрювану Максиму Кривошу, який захопив пасажирський автобус, продовжено арешт до 8 листопада
Луцький міськрайонний суд Волинської області продовжив на шість місяців (до 21 січня 2021 року) досудове розслідування у справі Максима Кривоша, який підозрюється у захопленні заручників та організації терористичного акту в Луцьку.
Про повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу суду від 10 вересня.
В судовій ухвалі також зазначено, протягом вересня-жовтня 2020 року спеціалісти Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС планують завершити комплексну судово балістичну та судово молекулярно-генетичну експертизи, судову балістичну експертизу та дактилоскопічну експертизу.
Крім цього, у жовтні фахівці Волинської обласної психіатричної лікарні проведуть судово психолого-психіатричну експертизу, яка має показати, чи міг підозрюваний Кривош під час вчинення ним кримінальних правопорушень, усвідомлювати свої дії і керувати ними.
До кінця грудня очікується завершення судово-лінгвістичної експертизи книги «Философия преступника. Аналогия Свободы. Антисистема», автором якої є підозрюваний. Експертизу проводитиме Український науково-дослідний інститут спецтехніки та судових експертиз СБУ у Волинській області.
Окремо Луцький міськрайонний суд 10 вересня продовжив арешт «луцького терориста» Максима Кривоша ще на два місяці – до 8 листопада.
Нагадаємо, що 21 липня у Луцьку терорист взяв у полон 13 людей і забарикадувався у автобусі БАЗ-А079. Після 11 годин перемовин і виконання вимог президентом Зеленським терорист відпустив заручників та був затриманий оперативниками. Терористом виявився Максим Кривош, 44-річний мешканець Луцька, автор автобіографічної книги «Філософія злочинця». 23 липня, суд у Луцьку суд обрав запобіжний захід Кривошу у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб.
Пізніше стало відомо, що поліція затримала харків’янина через зв’язки з луцьким терористом. Йому оголосили підозру у незаконному поводжені зі зброєю та вибуховими речовинами.
Раніше повідомлялося, що ексглава СБУ поставив діагноз правоохоронній системі після теракту у Луцьку.
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