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    Справа «луцького терориста»: слідство очікує висновки експертиз лише до кінця 2020 року

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    <span>&laquo;Луцький терорист&raquo; Максим Кривош під час судового засідання</span> - Справа «луцького терориста»: слідство очікує висновки експертиз лише до кінця 2020 року
    «Луцький терорист» Максим Кривош під час судового засідання
    Фото: Страна

    Підозрювану Максиму Кривошу, який захопив пасажирський автобус, продовжено арешт до 8 листопада

    Луцький міськрайонний суд Волинської області продовжив на шість місяців (до 21 січня 2021 року) досудове розслідування у справі Максима Кривоша, який підозрюється у захопленні заручників та організації терористичного акту в Луцьку.

    Про повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу суду від 10 вересня.

    В судовій ухвалі також зазначено, протягом вересня-жовтня 2020 року спеціалісти Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС планують завершити комплексну судово балістичну та судово молекулярно-генетичну експертизи, судову балістичну експертизу та дактилоскопічну експертизу.

    Крім цього, у жовтні фахівці Волинської обласної психіатричної лікарні проведуть судово психолого-психіатричну експертизу, яка має показати, чи міг підозрюваний Кривош під час вчинення ним кримінальних правопорушень, усвідомлювати свої дії і керувати ними.

    До кінця грудня очікується завершення судово-лінгвістичної експертизи книги «Философия преступника. Аналогия Свободы. Антисистема», автором якої є підозрюваний. Експертизу проводитиме Український науково-дослідний інститут спецтехніки та судових експертиз СБУ у Волинській області.

    Окремо Луцький міськрайонний суд  10 вересня продовжив арешт «луцького терориста» Максима Кривоша ще на два місяці – до 8 листопада.

    Нагадаємо, що 21 липня у Луцьку терорист взяв у полон 13 людей і забарикадувався у автобусі БАЗ-А079. Після 11 годин перемовин і виконання вимог президентом Зеленським терорист відпустив заручників та був затриманий оперативниками. Терористом виявився Максим Кривош, 44-річний мешканець Луцька, автор автобіографічної книги «Філософія злочинця». 23 липня, суд у Луцьку суд обрав запобіжний захід Кривошу у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб. 

    Пізніше стало відомо, що поліція затримала харків’янина через зв’язки з луцьким терористом. Йому оголосили підозру у незаконному поводжені зі зброєю та вибуховими речовинами. 

    Раніше повідомлялося, що ексглава СБУ поставив діагноз правоохоронній системі після теракту у Луцьку.

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