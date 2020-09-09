В Афганістані здійснено замах на віцепрезидента, загинули десять людей



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Вибух організував терорист-смертник

Під час руху конвою високопосадовця спрацював вибуховий пристрій, але сам Амрулла Салех не постраждав

У столиці Афганістану Кабулі у середу, 9 вересня, здійснено замах на віцепрезидента країни Амруллу Салеха. Про це повідомляє Tolo News.

Зазначається, що під час руху конвою високопосадовця спрацював вибуховий пристрій, але сам віцепрезидент не постраждав.

«Під час вибуху загинули 10 людей, серед них і охоронці Амрулли Салеха, ще 16 осіб були поранені», – йдеться у повідомленні.

ЗМІ інформують, що вибух організував терорист-смертник.

Варто зауважити, що цей замах стався перед початком внутрішньоафганских мирних переговорів, які заплановано провести в Катарі. Дата зустрічі представників уряду і радикально-ісламського руху Талібан поки не призначена.

Як повідомлялося, вирішальним кроком для початку мирних переговорів з Талібаном про врегулювання конфлікту, який триває 19 років, стало звільнення 400 талібів, яких Кабул вважає особливо небезпечними. Рішення про це було прийняте на початку серпня на надзвичайних зборах старійшин племен Афганістану. Президент Афганістану Ашраф Гані видав відповідний указ. У список увійшли і 156 осіб, засуджених до смертної кари.