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    Здоров'я

    В Україні почало діяти нове карантинне зонування: де діють жорсткі обмеження

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    До червоної карантинної зони потрапили міста і райони семи областей України - В Україні почало діяти нове карантинне зонування: де діють жорсткі обмеження
    До червоної карантинної зони потрапили міста і райони семи областей України

    У кожній з карантинних зон діють певні обмеження

    В Україні сьогодні, 7 вересня, набув чинності новий розподіл країни на карантинні зони.

    Це передбачено рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 3 вересня.

    До червоної зони буде віднесено:

    • міста Івано-Франківськ, Коломия, Калуш, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області;
    • міста Біляївка, Ізмаїл та Болградський район Одеської області;
    • місто Дубно та Костопільський район Рівненської області;
    • міста Тернопіль, Бережани та Чортків, Бережанський, Бучацький, Гусятинський, Монастирський, Теребовлянський, Тернопільський та Чортківський райони Тернопільської області;
    • Великобурлуцький район Харківської області;
    • місто Чернівці, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський, Новоселицький та Сторожинецький райони Чернівецької області.
    • Бобровицький район Чернігівської області.

    До помаранчевої зони:

    • Вінницький район Вінницької області;
    • місто Луцьк та Луцький район Волинської області;
    • міста Бердичів та Коростень, Бердичівський, Житомирський, Коростенський, Лугинському та Попільнянському райони Житомирської області;
    • міста Ужгород, Мукачево та Чоп, Виноградівський, Міжгірський, Мукачівський, Тячівський та Ужгородський райони Закарпатської області;
    • міста Болехів, Бурштин та Яремче, Богородчанський, Верховинський, Галицький, Городенківський, Долинський, Калуський, Коломийський, Надвірнянський, Рогатинський, Рожнятівський, Снятинський та Тлумацький райони Івано-Франківської області;
    • міста Березань, Ірпінь та Фастів, Києво-Святошинський та Яготинський райони Київської області;
    • міста Львів, Дрогобич та Самбір, Городоцький, Жовківський, Миколаївський, Перемишлянський та Пустомитівський райони Львівської області;
    • місто Чорноморськ, Біляївський, Ізмаїльський, Овідіопольський та Тарутинський райони Одеської області;
    • місто Острог, Гощанський, Демидівський, Дубенський, Зарічненський, Здолбунівський та Корецький райони Рівненської області;
    • місто Суми Сумської області;
    • місто Кременець, Борщівський, Заліщицький, Збаразьський, Зборівський, Козівський, Кременецький, Лановецький, Підволочиський, Підгаєцький та Шумський райони Тернопільської області;
    • міста Харків, Люботин, Первомайський та Харківський район Харківської області;
    • місто Славута, Волочіський, Новоушицький, Теофіпольський, Ярмолинецький райони Хмельницької області;
    • місто Новодністровськ, Герцаївський, Кельменецький, Путильський, Сокирянський та Хотинський райони Чернівецької області;
    • місто Ніжин, Ніжинський та Носівський райони Чернігівської області.

    До жовтої зони:

    • міста Вінниця, Жмеринка, Козятин, Могилів-Подільський та Хмільник, Жмеринський, Калинівський, Могилів-Подільський, Немирівський, Піщанський, Тиврівський та Хмільницький райони Вінницької області;
    • місто Володимиро-Волинський, Володимиро-Волинський, Горохівський, Ківерцівський, Любешівський, Маневицький, Рожищенський, Турійський та Шацький райони Волинської області;
    • міста Житомир та Малин, Андрушівський, Брусилівський, Ємільчінський, Овруцький, Пулинський, Романівський та Хорошівський райони Житомирської області;
    • міста Берегове та Хуст, Берегівський, Великоберезнянський, Воловецький, Іршавський, Переченський, Рахівський, Свалявський та Хустський райони Закарпатської області;
    • міста Бориспіль, Бровари, Буча, Васильків, Обухів та Переяслав, Баришівський, Білоцерківський, Бориспільський, Броварський, Васильківський, Згурівський, Іванківський, Кагарлицький, Макарівський, Переяслав-Хмельницький, Рокитнянський, Таращанський та Фастівський райони Київської області;
    • міста Борислав, Моршин та Стрий, Бродівський, Буський, Дрогобицький, Жидачівський, Золочівський, Кам'янко-Бузький, Мостиський, Радехівський, Самбірський, Сколівський, Сокальський, Стрийський та Яворівський райони Львівської області;
    • міста Миколаїв та Вознесенськ, Баштанський, Кривоозерський та Очаківський райони Миколаївської області;
    • міста Одеса, Білгород-Дністровський, Теплодар та Южне, Арцизький, Березівський, Іванівський, Кодимський, Лиманський, Савранський та Саратський райони Одеської області;
    • міста Рівне та Вараш, Володимирецький, Млинівський, Острозький, Радивилівський та Рокитнівський райони Рівненської області;
    • міста Лебедин та Ромни, Білопільський, Кролевецький, Недригайлівський та Сумський райони Сумської області;
    • міста Куп’янськ та Чугуїв, Балаклійський, Барвінківський, Богодухівський, Дергачівський, Зміївський, Золочівський, Коломацький, Краснокуцький та Шевченківський райони Харківської області;
    • міста Хмельницький, Кам’янець-Подільський, Нетішин та Шепетівка, Білогірський, Віньковецький, Городоцький, Дунаєвецький, Красилівський, Славутський, Старосинявський та Хмельницький райони Хмельницької області;
    • міста Чернігів та Прилуки, Борзнянський, Варвинський, Городнянський, Ічнянський, Козелецький, Куликівський, Сновський, Срібнянський та Талалаївський районах Чернігівської області;
    • місто Київ.

    Для визначання зон враховують 4 показники: завантаженість ліжок у лікарнях, середня кількість тестувань у регіоні, виявлення нових випадків та динаміка зростання нових випадків інфікування. 

    У зеленій зоні діють правила, встановлені по всій країні – носіння маски у громадських місцях, соціальна дистанція, використання антисептика; проведення масових заходів з не більше як 1 особою на 5 кв. м.; заповненість кінотеатрів і театрів не більше, ніж на 50%; перевезення пасажирів у громадському транспорті лише на сидячих місцях.

    У жовтій зоні до попередніх обмежень додаються обмеження на відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди літнього віку.  

    Помаранчева зона – до згаданих обмежень додають припинення діяльності закладів розміщення, крім готелів, обмеження діяльності розважальних закладів і закладів харчування у нічний час, діяльності спортзалів, фітнес-залів, дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, а також обмеження для масових заходів – 1 людина на 20 кв м і не більше 100 осіб.

    Червона зона – це заборона роботи громадського транспорту, відвідування закладів освіти, закриття ресторанів, ТРЦ тощо.

    До слова, Чернівецька міська рада дозволила працювати школам міста з 1 вересня. Навчальні заклади обрали для себе різні форми навчання - очну форму, дистанційну, навчання по змінах або змішану форму навчання

    Як повідомлялося, МОЗ оприлюднив додаткові рекомендації для навчання у школах.

    Раніше міністр освіти розповів про можливе страхування вчителів та дітей у школах.

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