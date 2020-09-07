В Україні почало діяти нове карантинне зонування: де діють жорсткі обмеження



Розсилка ВІДПРАВИТИ

До червоної карантинної зони потрапили міста і райони семи областей України

У кожній з карантинних зон діють певні обмеження

В Україні сьогодні, 7 вересня, набув чинності новий розподіл країни на карантинні зони.

Це передбачено рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 3 вересня.

До червоної зони буде віднесено:

міста Івано-Франківськ, Коломия, Калуш, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області;

міста Біляївка, Ізмаїл та Болградський район Одеської області;

місто Дубно та Костопільський район Рівненської області;

міста Тернопіль, Бережани та Чортків, Бережанський, Бучацький, Гусятинський, Монастирський, Теребовлянський, Тернопільський та Чортківський райони Тернопільської області;

Великобурлуцький район Харківської області;

місто Чернівці, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський, Новоселицький та Сторожинецький райони Чернівецької області.

Бобровицький район Чернігівської області.

До помаранчевої зони:

Вінницький район Вінницької області;

місто Луцьк та Луцький район Волинської області;

міста Бердичів та Коростень, Бердичівський, Житомирський, Коростенський, Лугинському та Попільнянському райони Житомирської області;

міста Ужгород, Мукачево та Чоп, Виноградівський, Міжгірський, Мукачівський, Тячівський та Ужгородський райони Закарпатської області;

міста Болехів, Бурштин та Яремче, Богородчанський, Верховинський, Галицький, Городенківський, Долинський, Калуський, Коломийський, Надвірнянський, Рогатинський, Рожнятівський, Снятинський та Тлумацький райони Івано-Франківської області;

міста Березань, Ірпінь та Фастів, Києво-Святошинський та Яготинський райони Київської області;

міста Львів, Дрогобич та Самбір, Городоцький, Жовківський, Миколаївський, Перемишлянський та Пустомитівський райони Львівської області;

місто Чорноморськ, Біляївський, Ізмаїльський, Овідіопольський та Тарутинський райони Одеської області;

місто Острог, Гощанський, Демидівський, Дубенський, Зарічненський, Здолбунівський та Корецький райони Рівненської області;

місто Суми Сумської області;

місто Кременець, Борщівський, Заліщицький, Збаразьський, Зборівський, Козівський, Кременецький, Лановецький, Підволочиський, Підгаєцький та Шумський райони Тернопільської області;

міста Харків, Люботин, Первомайський та Харківський район Харківської області;

місто Славута, Волочіський, Новоушицький, Теофіпольський, Ярмолинецький райони Хмельницької області;

місто Новодністровськ, Герцаївський, Кельменецький, Путильський, Сокирянський та Хотинський райони Чернівецької області;

місто Ніжин, Ніжинський та Носівський райони Чернігівської області.

До жовтої зони:

міста Вінниця, Жмеринка, Козятин, Могилів-Подільський та Хмільник, Жмеринський, Калинівський, Могилів-Подільський, Немирівський, Піщанський, Тиврівський та Хмільницький райони Вінницької області;

місто Володимиро-Волинський, Володимиро-Волинський, Горохівський, Ківерцівський, Любешівський, Маневицький, Рожищенський, Турійський та Шацький райони Волинської області;

міста Житомир та Малин, Андрушівський, Брусилівський, Ємільчінський, Овруцький, Пулинський, Романівський та Хорошівський райони Житомирської області;

міста Берегове та Хуст, Берегівський, Великоберезнянський, Воловецький, Іршавський, Переченський, Рахівський, Свалявський та Хустський райони Закарпатської області;

міста Бориспіль, Бровари, Буча, Васильків, Обухів та Переяслав, Баришівський, Білоцерківський, Бориспільський, Броварський, Васильківський, Згурівський, Іванківський, Кагарлицький, Макарівський, Переяслав-Хмельницький, Рокитнянський, Таращанський та Фастівський райони Київської області;

міста Борислав, Моршин та Стрий, Бродівський, Буський, Дрогобицький, Жидачівський, Золочівський, Кам'янко-Бузький, Мостиський, Радехівський, Самбірський, Сколівський, Сокальський, Стрийський та Яворівський райони Львівської області;

міста Миколаїв та Вознесенськ, Баштанський, Кривоозерський та Очаківський райони Миколаївської області;

міста Одеса, Білгород-Дністровський, Теплодар та Южне, Арцизький, Березівський, Іванівський, Кодимський, Лиманський, Савранський та Саратський райони Одеської області;

міста Рівне та Вараш, Володимирецький, Млинівський, Острозький, Радивилівський та Рокитнівський райони Рівненської області;

міста Лебедин та Ромни, Білопільський, Кролевецький, Недригайлівський та Сумський райони Сумської області;

міста Куп’янськ та Чугуїв, Балаклійський, Барвінківський, Богодухівський, Дергачівський, Зміївський, Золочівський, Коломацький, Краснокуцький та Шевченківський райони Харківської області;

міста Хмельницький, Кам’янець-Подільський, Нетішин та Шепетівка, Білогірський, Віньковецький, Городоцький, Дунаєвецький, Красилівський, Славутський, Старосинявський та Хмельницький райони Хмельницької області;

міста Чернігів та Прилуки, Борзнянський, Варвинський, Городнянський, Ічнянський, Козелецький, Куликівський, Сновський, Срібнянський та Талалаївський районах Чернігівської області;

місто Київ.

Для визначання зон враховують 4 показники: завантаженість ліжок у лікарнях, середня кількість тестувань у регіоні, виявлення нових випадків та динаміка зростання нових випадків інфікування.

У зеленій зоні діють правила, встановлені по всій країні – носіння маски у громадських місцях, соціальна дистанція, використання антисептика; проведення масових заходів з не більше як 1 особою на 5 кв. м.; заповненість кінотеатрів і театрів не більше, ніж на 50%; перевезення пасажирів у громадському транспорті лише на сидячих місцях.

У жовтій зоні до попередніх обмежень додаються обмеження на відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди літнього віку.

Помаранчева зона – до згаданих обмежень додають припинення діяльності закладів розміщення, крім готелів, обмеження діяльності розважальних закладів і закладів харчування у нічний час, діяльності спортзалів, фітнес-залів, дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, а також обмеження для масових заходів – 1 людина на 20 кв м і не більше 100 осіб.

Червона зона – це заборона роботи громадського транспорту, відвідування закладів освіти, закриття ресторанів, ТРЦ тощо.

До слова, Чернівецька міська рада дозволила працювати школам міста з 1 вересня. Навчальні заклади обрали для себе різні форми навчання - очну форму, дистанційну, навчання по змінах або змішану форму навчання.

Як повідомлялося, МОЗ оприлюднив додаткові рекомендації для навчання у школах.

Раніше міністр освіти розповів про можливе страхування вчителів та дітей у школах.