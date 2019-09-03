Справа MH17: суд продовжив арешт бойовика Цемаха



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Володимир Цемах

Адвокат категорично відмовився коментувати можливу участь Цемаха в обміні полоненими з Росією

Суд продовжив арешт колишнього «начальника ППО» Слов'янської бригади самопроголошеної «Донецької народної республіки» Володимира Цемаха - свідка у справі катастрофи літака Malaysia Airlines на Донбасі.

Про це 3 вересня повідомляють Українські Новини з посиланням на інформацію його адвоката Романа Гонтарєва.

«Йому продовжили запобіжний захід - арешт», - заявив Гонтарєв.

При цьому адвокат категорично відмовився коментувати можливу участь Цемаха в обміні полоненими з Росією.

Нагадаємо, головний прокурор Нідерландів Фред Вестербеке звернувся з листом до ГПУ з проханням не видавати Росії Цемаха.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України у кінці червня провела спецоперацію на території так званої «ДНР» і затримала колишнього командира ППО бойовиків в місті Сніжне Володимира Цемаха. Він був переправлений через лінію розмежування на підконтрольну Україні територію.

У доповіді на сайті дослідницької групи Bellingcat зазначається, що Цемах може бути причетний до аварії пасажирського Boeing рейсу MH17 та був свідком цих подій.

Як відомо, СБУ оголосила про підозру чотирьом фігурантам справи за фактом збиття літака «Боїнг 777» рейсу MH-17.