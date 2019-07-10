Bellingcat назвав нові докази причетності Цемаха до катастрофи MH17
Арешт Цемаха може мати суттєвий вплив на розслідування Об'єднаної слідчої групи JIT та судову процедуру, що триває
Нещодавно затриманий Службою безпеки України колишній командир ППО в місті Сніжне Володимир Цемах може бути причетний до аварії пасажирського Boeing рейсу MH17 в Донецькій області та був свідком цих подій.
Про це йдеться в доповіді на сайті дослідницької групи Bellingcat, опублікованій 9 липня.
Зазначається, що арешт Цемаха може мати суттєвий вплив на розслідування Об'єднаної слідчої групи JIT та судову процедуру, що триває. У інтерв'ю в 2015 році Цемах заявив, що допомагав сховати ЗРК «Бук» та членів його екіпажу. Дослідники відзначають, якщо ці дані підтвердяться, Цемах може стати основним свідком, а можливо, і підозрюваним за звинуваченнями у співучасті та покритті злочину.
Також наголошується, що Цемах є першою затриманою людиною, яка мала прямий зв’язок з воєнними операціями «ДНР» у місці та час збиття літака, і це могло б «зміцнити легітимність судового розгляду у Нідерландах».
У матеріалі Bellingcat відзначається, що є досить відкритих джерел та свідчень того, що Цемах командував підрозділом ППО під час збиття MH17. Так, аналітики знайшли сторінку Цемаха в російській соцмережі «Однокласники», на якій вони виявили свідоцтва того, що бойовик служив в підрозділі протиповітряної оборони, принаймні, 24 серпня 2014 року, - так як на фотографіях, завантажених в цей день, його можна побачити із зенітною гарматою ЗУ-23 на транспортному засобі.
Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України у кінці червня провела спецоперацію на території так званої «ДНР» і затримали колишнього командира ППО бойовиків в місті Сніжне Володимира Цемаха. Він був переправлений через лінію розмежування на підконтрольну Україні територію.
Джерело: РБК-Україна