Bellingcat назвав нові докази причетності Цемаха до катастрофи MH17



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24 серпня 2014 року Цемаха можна побачити на фото із зенітною гарматою ЗУ-23 на транспортному засобі

Арешт Цемаха може мати суттєвий вплив на розслідування Об'єднаної слідчої групи JIT та судову процедуру, що триває

Нещодавно затриманий Службою безпеки України колишній командир ППО в місті Сніжне Володимир Цемах може бути причетний до аварії пасажирського Boeing рейсу MH17 в Донецькій області та був свідком цих подій.

Про це йдеться в доповіді на сайті дослідницької групи Bellingcat, опублікованій 9 липня.

Зазначається, що арешт Цемаха може мати суттєвий вплив на розслідування Об'єднаної слідчої групи JIT та судову процедуру, що триває. У інтерв'ю в 2015 році Цемах заявив, що допомагав сховати ЗРК «Бук» та членів його екіпажу. Дослідники відзначають, якщо ці дані підтвердяться, Цемах може стати основним свідком, а можливо, і підозрюваним за звинуваченнями у співучасті та покритті злочину.

Також наголошується, що Цемах є першою затриманою людиною, яка мала прямий зв’язок з воєнними операціями «ДНР» у місці та час збиття літака, і це могло б «зміцнити легітимність судового розгляду у Нідерландах».

У матеріалі Bellingcat відзначається, що є досить відкритих джерел та свідчень того, що Цемах командував підрозділом ППО під час збиття MH17. Так, аналітики знайшли сторінку Цемаха в російській соцмережі «Однокласники», на якій вони виявили свідоцтва того, що бойовик служив в підрозділі протиповітряної оборони, принаймні, 24 серпня 2014 року, - так як на фотографіях, завантажених в цей день, його можна побачити із зенітною гарматою ЗУ-23 на транспортному засобі.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України у кінці червня провела спецоперацію на території так званої «ДНР» і затримали колишнього командира ППО бойовиків в місті Сніжне Володимира Цемаха. Він був переправлений через лінію розмежування на підконтрольну Україні територію.

Джерело: РБК-Україна