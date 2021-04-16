Справа МН17: майже 300 родичів загиблих вимагають компенсації

Судове засідання у справі МН17 відбувається у Гаазі

Родичі вимагають виплати в діапазоні від €40 до 50 тисяч

Майже 300 родичів жертв катастрофи MH17 вимагають компенсації у нідерландському суді. Про це повідомляє видання NOS.

Родичі вимагають виплати в діапазоні від €40 до 50 тисяч.

«Жодна компенсація не пропорційна їх втраті, але вона може дати відчуття визнання», – зазначив адвокат Арлетт Шейнс.

При цьому за законами тільки батьки та діти мають право подавати подібні позови. Це не сприймають близько 250 братів і сестер жертв.

«У них часто були близькі стосунки з жертвами. Вони не тільки стикаються з втратою своєї рідної людини, але також стикаються з додатковими обов'язками, такими як догляд за дітьми своїх загиблих родичів», – додав адвокат.

Раніше авіаційний експерт Вадим Лукашевич прокоментував публікацію нідерландською прокуратурою докладного звіту про причини незакриття Україною повітряного простору влітку 2014 року над Донбасом, заявивши, що Україна не винна.

Нагадаємо, 1 лютого у Нідерландах відбулося перше цього року судове засідання у справі МН17.

Як відомо, 17 липня 2014 року неподалік Тореза Донецької області був збитий Boeing 777 компанії «Малазійські авіалінії«, що виконував регулярний рейс МН17. Загинули всі пасажири та екіпаж (загалом 298 осіб).

Слідство встановило, що літак MH17 збили над Донбасом з російського «Бука». Об'єднана слідча група (JIT) назвала імена перших чотирього підозрюваних – Сергій Дубинський (позивний «Хмурий»), Ігор Гіркін (позивний «Стрелок»), Олег Пулатов (позивний «Гюрза»), Леонід Харченко (позивний «Кріт»).

У листопаді 2019 року частину обвинувального висновку у справі МН-17 передали до суду Гааги. 9 березня 2020 року розпочалися судові засідання окружного суду Гааги щодо перших чотирьох підозрюваних у справі щодо збиття літака рейсу МН17 у 2014 році.

Прокуратура Нідерландів під час судового процесу про збиття літака рейсу MH17 представила запис нових телефонних розмов, які є «найбільш конкретним доказом» причетності чотирьох підозрюваних у цій справі. Захист обвинуваченого росіянина Олега Пулатова отримав від суду дозвіл доступ до уламків зі своїм експертом для оцінки пошкоджень.

МЗС України вважає «першим кроком до встановлення справедливості« початок судових засідань щодо збиття літака рейсу МН17. Євросоюз закликав Росію визнати відповідальність за катастрофу MH17.