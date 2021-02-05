«Україна не винна»: авіаексперт прокоментував важливий звіт у справі МН17

У справі МН17 гучно луснула ще одна бульбашка, роздута російською пропагандою

Російський авіаційний експерт Вадим Лукашевич прокоментував публікацію нідерландською прокуратурою докладного звіту про причини незакриття Україною повітряного простору влітку 2014 року над Донбасом, заявивши, що Україна не винна.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні у справі МН17 гучно луснула ще одна бульбашка, роздута російською пропагандою – голландці опублікували звіт розслідування аспектів незакриття Україною повітряного простору над зоною АТО, ініційованого на запит парламенту Нідерландів.

Документ цікавий – він аналізує схожі ситуації у всьому світі за останні 30 років», – зазначив експерт.

За його словами, висновок розслідування однозначний – немає підстав притягувати Україну як винну краху рейсу МН17 і 298 осіб на його борту.

Експерт також надав посилання на супровідний лист міністра закордонних справ Нідерландів Стефа Блока та пряме посилання на англомовний варіант документа.

Нагадаємо, 1 лютого у Нідерландах відбулося перше цього року судове засідання у справі МН17.

Як відомо, 17 липня 2014 року неподалік Тореза Донецької області був збитий Boeing 777 компанії «Малазійські авіалінії«, що виконував регулярний рейс МН17. Загинули всі пасажири та екіпаж (загалом 298 осіб).

Слідство встановило, що літак MH17 збили над Донбасом з російського «Бука». Об'єднана слідча група (JIT) назвала імена перших чотирього підозрюваних – Сергій Дубинський (позивний «Хмурий»), Ігор Гіркін (позивний «Стрелок»), Олег Пулатов (позивний «Гюрза»), Леонід Харченко (позивний «Кріт»).

У листопаді 2019 року частину обвинувального висновку у справі МН-17 передали до суду Гааги. 9 березня 2020 року розпочалися судові засідання окружного суду Гааги щодо перших чотирьох підозрюваних у справі щодо збиття літака рейсу МН17 у 2014 році.

Прокуратура Нідерландів під час судового процесу про збиття літака рейсу MH17 представила запис нових телефонних розмов, які є «найбільш конкретним доказом» причетності чотирьох підозрюваних у цій справі. Захист обвинуваченого росіянина Олега Пулатова отримав від суду дозвіл доступ до уламків зі своїм експертом для оцінки пошкоджень.

МЗС України вважає «першим кроком до встановлення справедливості« початок судових засідань щодо збиття літака рейсу МН17. Євросоюз закликав Росію визнати відповідальність за катастрофу MH17.