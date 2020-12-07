Катастрофа МН17: Малайзія виділить $5,7 млн на фінансування судового процесу

Літак рейсу МН17 був збитий у липні 2014 року

Міністр транспорту Малайзії вважає, що держава несе відповідальність, оскільки суд пов’язаний з катастрофою їхнього лайнера

Уряд Малайзії направить близько 23,3 млн рінггітів ($5,7 млн) на фінансування справи про збиття авіарейсу MH17. Про це повідомив у понеділок в парламенті міністр транспорту Ві Ка Сіон, пише місцеве видання The Star.

«В даний час проходить суд, в майбутньому році ми спрямуємо 23,3 млн рінггітів, або 30% від витрат, на цей процес, щоб притягнути винних до правосуддя», — зазначив глава відомства.

За його словами, «держава несе відповідальність, оскільки суд пов’язаний з катастрофою малайзійського лайнера, і винні в цьому злочині повинні бути покарані».

Варто відзначити, що позиція Малайзії щодо катастрофи MH17 часто вельми одіозна. На початку березня цього року глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Москва запросила малайзійських експертів ознайомитися з даними РФ щодо MH17. Влітку цього року зовнішньополітичне відомство Росії повідомило, що «вітає формування у Малайзії власної позиції про катастрофу».

До відома, літак рейсу MH17 був збитий ракетою 17 липня 2014 року в небі над окупованим Донбасом. Жертвами катастрофи стали 298 осіб. За даними слідства, його збила ракета російського комплексу «Бук».

Міністерство закордонних справ України закликало Росію визнати відповідальність за збиття літака рейсу МН17.

Уряд Нідерландів подав в Європейський суд з прав людини позов проти Російської Федерації через її участь у катастрофі рейсу MH17 у небі над Донбасом влітку 2014 року.

Нідерланди поширили заяву, що шкодують з приводу рішення Росії відмовитися від консультацій щодо збитого над Донецькою областю літака «Малазійських авіаліній» рейсу MH17.

Як повідомлялося, Росія обурилась через «поведінку Нідерландів» і вийшла з консультаційної групи щодо MH17.