Справа Охендовського: прокурор САП досі не підписав скаргу до суду



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Справа проти голови ЦВК Михайла Охендовського стала першою щодо так званої чорної бухгалтерії Партії регіонів

У червні Печерський суд за результатами розгляду скарги щодо бездіяльності прокурорів у справі Охендовського зобов’язав САП справу або закрити, або передати до суду

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у справі про хабарі голові Центральної виборчої комісії Михайлу Охендовському не підписав свою скаргу на рішення суду. Таким чином ухвала залишається в силі та буде в подальшому використана Охендовським для свого захисту, а також дасть підстави САП просто закрити справу.

Активісти Центру протидії корупції поскаржились на дії прокурора до прокурорської кваліфкомісії.

У червні 2018 року Печерський суд за результатами розгляду скарги щодо бездіяльності прокурорів у справі Охендовського зобов’язав САП справу або закрити, або передати до суду.

Проте рішення Печерського суду — незаконне. «По-перше, скарги на рішення прокурорів САП за територіальною приналежністю має розглядати Солом’янський суд, а не Печерський. По-друге, через відсутність прокурора під час розгляду суд не врахував той факт, що розслідування на той час зупинили повторно», - йдеться у повідомленні.

Суд міг ухвалити таке рішення лише у випадку, якби розслідування й далі тривало, а так як Холодницький повторно зупинив його, суд не мав права зобов’язувати прокурорів вчиняти дії щодо закриття справи або направлення до суду. Прокурор САП Максим Кравченко, оскаржуючи таке рішення суду, «забув» підписати апеляційну скаргу, а також не додав оскаржувану ухвалу, повідомляють у ЦПК.

Так прокурор порушив вимоги закону і втратив можливість оскаржити рішення суду. Про це свідчить ухвала апеляційного суду міста Києва. Це означає, що тепер прокурори САП повинні таки виконати ухвалу — направити справу глави ЦВК до суду або ж просто закрити її.

Не виконання та не оскарження цієї ухвали дає “козирі” Охендовському — можливість використати це для свого захисту та поскаржитись на Україну до ЄСПЛ через те, що тривалий час перебував у статусі підозрювано.

«Спочатку керівник САП зупиняє розслідування для збору «непотрібних доказів», а потім його підопічний «забуває» підписати скаргу на незаконне рішення суду. Це ніщо інше як відвертий саботаж та злиття чергової резонансної справи НАБУ», — зазначає юрист Центру протидії корупції Андрій Савін.

Активісти направили скаргу до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (КДКП) з приводу неналежного виконання прокурором САП Кравченком своїх обов’язків та просять притягнути прокурора до відповідальності.

Нагадаємо, що справа проти голови Центральної виборчої комісії (ЦВК) Михайла Охендовського стала першою щодо так званої чорної бухгалтерії Партії регіонів.

Експертиза підтвердила достовірність підпису очільника ЦВК в амбарній книзі витрат Партії регіонів.

НАБУ підозрює його в отриманні понад 160 тисяч доларів від Партії регіонів на закордонні поїздки, де він переконував західних партнерів у демократичності та прозорості виборів в Україні.

Коли детективи були готові направляти справу Охендовського до суду, у САП виникло бажання зібрати підтвердження, що Охендовський справді їздив за кордон та витрачав отримані від Партії регіонів гроші.

Для цього детективів НАБУ змусили надсилати непотрібні запити в правоохоронні органи Німеччини, Бельгії, Польщі, Франції та інших країн, щоб ті підтвердили цю інформацію.

При чому справу до суду можна було надсилати і без цього, що згодом підтвердив суд, встановивши, що для доведення вини Охендовського запити не потрібні.

Скориставшись тим, що відповіді на міжнародні запити, може зайняти як мінімум півроку, керівник САП Назар Холодницький своєю постановою призупинив розслідування. Хоча раніше заявляв про готовність направити справу до суду негайно.

Цим скористалися адвокати й Охендовського і пішли в суд зі скаргою на бездіяльність прокурорів, адже лежати 2 роки в прокуратурі вона не може. Як розвивалися події далі — описано вище.