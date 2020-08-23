Справа про держзраду Януковича. Печерський райсуд виніс сенсаційне рішення



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олександр Янукович і Віктор Янукович, фото 2010 року

Син колишнього президента Олександр Янукович виграв позов, який подав проти російського експолітика

Син колишнього президента України Віктора Януковича Олександр виграв суд в депутата Держдуми Росії V-VI скликань Іллі Пономарьова у справі про захист своєї честі, гідності, ділової репутації.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рішення Печерського райсуду Києва від 17 серпня.

Суд визнав недостовірною інформацією, яка підлягає спростуванню, згадки про Олександра Януковича російським ексдепутатом Пономарьовим під час допиту в Оболонському районному суді Києва 14 лютого 2018 року у справі про державну зраду українського президента-втікача.

Ілля Пономарьов під час допиту в Оболонському районному суді Києва 14 лютого 2018 року у справі про державну зраду Віктора Януковича

Зокрема, свідок Ілля Пономарьов, зіславшись на власні джерела у російському уряді, заявив, що у 2013 році Олександр Янукович нібито отримав $1 млрд за відмову тодішнього президента України і його батька Віктора Януковича підписати Угоду про Асоціацію з ЄС.

Дослівно це звучало так: «Представителем украинской элиты было предложено на вторичном рынке произвести скупку этих облигаций для того, чтобы после объявления о покупке Россией облигаций, они бы подлетели в цене, и тем самым у них бы образовалась личная прибыль, которой они бы смогли распоряжаться в своих интересах… Основным переговорщиком с украинской стороны был Александр Янукович, сын президента страны… Вся суть этой сделки заключалась в том, чтобы не впрямую передать государственные бюджетные деньги России или Украины, а дать возможность конкретным физическим лицам, в данном случае сыну Януковича Александру, обогатиться с помощью операции на ценном, на фондовом рынке… Я не просто подтверждаю, я как раз утверждаю, что это был именно подкуп, абсолютно впрямую. …была задача поставлена финансово заинтересовать представителей семьи Януковича».

Крім цього, того ж дня Ілля Пономарьов в ефірі 112 каналу уточнив, що саме Олександр Янукович був бенефіціаром цієї угоди (про продаж українських облігацій зовнішньої позики - «Главком»). Це твердження, за рішенням Печерського райсуду, також визнано недостовірною інформацією і має бути спростовано.

Також колишній депутат Держдуми Росії має відшкодувати 2114 грн 40 коп судових витрат на користь Януковича-молодшого.

Рішення суду може бути оскаржене шляхом подання апеляційної скарги протягом тридцяти днів.

Як повідомляв «Главком», 24 січня 2019 року Оболонський районний суд Києва заочно засудив експрезидента Віктора Януковича до 13 років ув'язнення за державну зраду та пособництво у веденні агресивної війни.

Водночас Януковича визнали невинним за обвинуваченням у порушенні територіальної цілісності України.

Суд також постановив стягнути з Януковича на користь держави процесуальні витрати за проведення судових експертиз у сумі 98 561,20 грн та залишити без зміни накладений у межах провадження арешт на майно.

Згідно з вироком суду, строк відбування покарання Януковичу буде відраховуватися з часу його затримання.

Захист Януковича подав апеляції на вирок експрезиденту у справі щодо держзради.