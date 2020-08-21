«Новосанжарський сором». Суд нарешті ухвалив вирок чоловікові, який кидав камінням в евакуюваних з Китаю
Чоловік, який у Нових Санжарах кидав каміння в людей, має заплатити 850 грн штрафу
Новосанжарський районний суд виніс вирок чоловіку, який 20 лютого цього року кидав каміння в автобуси з евакуйованими з Китаю.
Суд зазначив, що чоловік порушив ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство).
«Обвинувачений 20 лютого перебував на перехресті автодороги, неподалік магазину «Валентина», та залізничного переїзду у селі Руденківці. Він кидав каміння в автобуси з евакуйованими та службові автівки Нацполіції і Нацгвардії», - йдеться у повідомленні суду.
Обвинувачений визнав свою провину під час судового засідання і розкаявся.
Суд призначив чоловіку 850 гривень штрафу.
Як повідомляв Главком, 20 лютого ввечері транспорт з евакуйованими з Уханя українцями прибув на територію санаторію у Нових Санжарах на Полтавщині.
Перед цим місцеві заблокували колону за 7 км в селі Руденківка. Там протестувальники перекривали дорогу.
Перед самим санаторієм евакуйованим українцям теж був влаштований «гостинний» прийом з палаючими шинами і барикадами.
Поліція відкрила два кримінальні провадження за фактом подій у Нових Санжарах: у результаті сутичок між протестувальниками та поліцейськими постраждали дев’ять поліцейських та одна цивільна особа.
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