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    Суспільство

    «Новосанжарський сором». Суд нарешті ухвалив вирок чоловікові, який кидав камінням в евакуюваних з Китаю

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    Обвинувачений&nbsp;кидав каміння в автобуси з евакуйованими та службові автівки Нацполіції і Нацгвардії - «Новосанжарський сором». Суд нарешті ухвалив вирок чоловікові, який кидав камінням в евакуюваних з Китаю
    Обвинувачений кидав каміння в автобуси з евакуйованими та службові автівки Нацполіції і Нацгвардії

    Чоловік, який у Нових Санжарах кидав каміння в людей, має заплатити 850 грн штрафу

    Новосанжарський районний суд виніс вирок чоловіку, який 20 лютого цього року кидав каміння в автобуси з евакуйованими з Китаю.

    Суд зазначив, що чоловік порушив ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство).

    «Обвинувачений 20 лютого перебував на перехресті автодороги, неподалік магазину «Валентина», та залізничного переїзду у селі Руденківці. Він кидав каміння в автобуси з евакуйованими та службові автівки Нацполіції і Нацгвардії», - йдеться у повідомленні суду.

    Обвинувачений визнав свою провину під час судового засідання і розкаявся.

    Суд призначив чоловіку 850 гривень штрафу.

    Як повідомляв Главком, 20 лютого ввечері транспорт з евакуйованими з Уханя українцями прибув на територію санаторію у Нових Санжарах на Полтавщині.

    Перед цим місцеві заблокували колону за 7 км в селі Руденківка. Там протестувальники перекривали дорогу.

    Перед самим санаторієм евакуйованим українцям теж був влаштований «гостинний» прийом з палаючими шинами і барикадами.

    Поліція відкрила два кримінальні провадження за фактом подій у Нових Санжарах: у результаті сутичок між протестувальниками та поліцейськими постраждали дев’ять поліцейських та одна цивільна особа.

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