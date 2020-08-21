  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Штаб Тихановської просить Верховний суд Білорусі визнати вибори недійсними

    • Розсилка
    Раніше всі кандидати в президенти, за винятком Олександра Лукашенка, подали в ЦВК скарги на підсумки виборів. ЦВК відхилила всі скарги - Штаб Тихановської просить Верховний суд Білорусі визнати вибори недійсними
    Раніше всі кандидати в президенти, за винятком Олександра Лукашенка, подали в ЦВК скарги на підсумки виборів. ЦВК відхилила всі скарги

    Скарга подана і рішення про початок провадження буде протягом трьох днів

    Адвокат лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської Максим Знак подав до Верховного суду скаргу про визнання виборів 9 серпня недійсними. Про це повідомляє Радіо Свобода.

    Зазначається, що у штабі Тихановскої заявили, що скарга подана і рішення про початок провадження буде протягом трьох днів.

    Нагадаємо, що раніше всі кандидати в президенти, за винятком Олександра Лукашенка, подали в ЦВК скарги на підсумки виборів. ЦВК відхилила всі скарги.

    Як повідомлялося, лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановска відмовляється назвати Крим частиною України, бо це може зашкодити протестам у Білорусі. 

    Раніше кандидат у президенти США Джо Байден підтримав Тихановську і проведення нових виборів у Білорусі.

    Зазначимо, напередодні активісти представили звіт про вибори у Білорусі. Цифри відрізняються від офіційних.

    Нагадаємо, ЄС не хоче повторення у Білорусі «українського сценарію».

    До слова, інавгурація Лукашенка в якості президента пройде протягом двох місяців, однак точної дати поки немає.

    19 серпня Євросоюз не визнав результатів виборів у Білорусі. 

    Також європарламентарі оголосили Лукашенка персоною нон грата в ЄС.

    Фінляндія заявила, що не визнає вибори у Білорусі і підтримує санкції ЄС проти представників режиму Лукашенка.

    18 серпня Естонія та Литва заявили, що не визнають результатів виборів у Білорусі.

    Нагадаємо, «Главком» опублікував список країн, які визнали Лукашенка президентом.

    Читайте також матеріали «Главкома»:


    ЦВК Білорусь суд вибори адвокат протест
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ