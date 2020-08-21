Штаб Тихановської просить Верховний суд Білорусі визнати вибори недійсними
Скарга подана і рішення про початок провадження буде протягом трьох днів
Адвокат лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської Максим Знак подав до Верховного суду скаргу про визнання виборів 9 серпня недійсними. Про це повідомляє Радіо Свобода.
Зазначається, що у штабі Тихановскої заявили, що скарга подана і рішення про початок провадження буде протягом трьох днів.
Нагадаємо, що раніше всі кандидати в президенти, за винятком Олександра Лукашенка, подали в ЦВК скарги на підсумки виборів. ЦВК відхилила всі скарги.
Як повідомлялося, лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановска відмовляється назвати Крим частиною України, бо це може зашкодити протестам у Білорусі.
Раніше кандидат у президенти США Джо Байден підтримав Тихановську і проведення нових виборів у Білорусі.
Зазначимо, напередодні активісти представили звіт про вибори у Білорусі. Цифри відрізняються від офіційних.
Нагадаємо, ЄС не хоче повторення у Білорусі «українського сценарію».
До слова, інавгурація Лукашенка в якості президента пройде протягом двох місяців, однак точної дати поки немає.
19 серпня Євросоюз не визнав результатів виборів у Білорусі.
Також європарламентарі оголосили Лукашенка персоною нон грата в ЄС.
Фінляндія заявила, що не визнає вибори у Білорусі і підтримує санкції ЄС проти представників режиму Лукашенка.
18 серпня Естонія та Литва заявили, що не визнають результатів виборів у Білорусі.
Нагадаємо, «Главком» опублікував список країн, які визнали Лукашенка президентом.