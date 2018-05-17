Справа про держзраду Януковича: суд допитує Шуляка

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Фото: Цензор.нет

Екс-командувач внутрішніх військ МВС України заперечив мирний характер протестів на Майдані

Оболонський районний суд Києва у четвер, 17 травня, продовжує допит свідків захисту в справі колишнього президента України Віктора Януковича, якого звинувачують у державній зраді.

Свідчення дає колишній командувач внутрішніх військ МВС України Станіслав Шуляк, якого допитують у режимі відеоконференції з окупованого Сімферополя.

У своїх свідченнях Шуляк заперечує мирний характер протестів на Майдані. «Це були провокативні дії з елементами тяжких і особливо тяжких злочинів. Тільки 1 грудня в госпіталь МВС надійшло більше 100 співробітників. За весь час Майдану більше тисячі поранених співробітників МВС, з них 258 – з тяжкими пораненнями, включно з вогнепальними», – заявив Шуляк.

Як відомо, на засіданні 3 травня Оболонський районний суд Києва скасував судові дебати й повернувся до допиту свідків захисту.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва дав дозвіл на спеціальне досудове розслідування стосовно екс-міністра внутрішніх справ часів Януковича Віталія Захарченка, підозрюваного у злочинах проти людяності під час Євромайдану.

Джерело: Радіо Свобода