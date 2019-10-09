Справа про загибель хлопчика на Київщині вже на завершальному етапі, - Труба



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Директор ДБР Роман Труба на брифінгу Фото: Наталія Сокирчук, Главком

Роман Труба: Усі події того трагічного дня встановлено ДБР похвилинно

Кримінальне провадження про загибель п’ятирічного хлопчика Кирила Тлявова в Переяславі Київської області знаходиться на завершальному етапі. Про це на брифінгу повідомив директор ДБР Роман Труба, передає кореспондент Главкома.

«На завершальному етапі знаходиться справа вбивства Кирила Тлявова. Ми чекаємо на результати останніх експертиз. Усі події того трагічного дня встановлено ДБР похвилинно», - сказав він.

Проте Труба повідомив, що зброю, з якої убили хлопчика, так і не знайшли. Її досі продовжують шукати.

«Наразі досліджуємо дії працівників медустанов, чи вчасно та якісно була надана допомога. Плюс досліджуємо дії місцевих працівників поліції. Підозри поки нікому не оголошені», - уточнив директор ДБР.

Нагадаємо, Голосіївський райсуд Києва продовжив двом підозрюваним у причетності до вбивства п’ятирічного Кирила Тлявова і Переяслав-Хмельницькому на Київщині запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 28 вересня.