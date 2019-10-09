Труба: У разі доведення вини Пашинському загрожує від п‘яти до восьми років



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Директор ДБР Роман Труба

Директор ДБР: Ми не виключаємо, що кваліфікація справи Пашинського буде змінена

У разі доведення вини Сергію Пашинському загрожує від п‘яти до восьми років позбавлення волі. Про це заявив на брифінгу директор Державного бюро розслідувань Роман Труба, повідомляє кореспондент Главкома.

«ГПУ модерувала справи на користь Пашинського. ГПУ не розслідувала дії нардепа як такі, що спричинили тяжкі тілесні ушкодження. Слідчі генпрокуратури двічі закрили це провадження», - зазначив Труба.

Він додав, що ще у лютому підслідність у цій справі була визначена за ДБР.

Провадження по Пашинському було передано у Державне бюро розслідувань у березні, однак ГПУ закрило його без інформування про це ДБР.

«Тепер розслідування ДБР лише розпочато. Ми не виключаємо, що буде змінена кваліфікація. Треба з’ясувати, чи нардеп тримав у руках зброю, виходячи з авто», - пояснив директор ДБР.

З приводу запобіжного заходу при нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, Рябошапка наголосив, що санкція статті передбачає лише тримання під вартою.

«Це провадження є резонансним не тому, що там є прізвіще Пашинського, а тому, що нардеп стріляв у людину, яка 2,5 роки не була визнана потерпілою», - зазначив директор ДБР.

Нагадаємо, адвокат екснардепа Сергія Пашинського Андрій Федур заявив, що його підзахисного попереджали про те, що у нього є «один шанс негайно втекти з України».

Напередодні сам Пашинський заявив, що його арешт є показовою розправою з боку чинної влади і і звинуватив у причетності заступника голови Адміністрації президента Януковича Андрія Портнова.

Як повідомлялось, Печерський районний суд Києва на засіданні 7 жовтня обрав запобіжний захід народному депутату VIII скликання Сергію Пашинському, якого підозрюють у заподіянні громадянину тяжкого тілесного ушкодження, у вигляді взяття під варту до 4 грудня.

Прокуратура просила суд взяти Пашинського під варту. Інтереси екснардепа представляли два адвокати.

Клопотання прокурорів Генпрокуратури розглядала суддя Олеся Батрін.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура України знову взялася розслідувати історію трирічної давності про стрілянину за участю Сергія Пашинського і жителя Васильківського району В'ячеслава Хімікуса.

За даними слідства, 31 грудня 2016 року на території Київської області відбувся словесний конфлікт між народним депутатом Пашинським та громадянином, під час нього нардеп дістав власну зареєстровану вогнепальну зброю (пістолет марки Glock 19) та вистрілив чоловіку в ліву ногу.

У результаті громадянин отримав тілесні ушкодження у вигляді вогнепального осколкового перелому стегнової кістки лівої ноги.

Пашинському повідомили про підозру у заподіянні громадянину тяжкого тілесного ушкодження.

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