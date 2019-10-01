Державне бюро розслідувань виявило прослуховування ще в одному кабінеті, - Труба



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«Прослушка» у кабінеті Романа Труби

При цьому директор ДБР відмовився повідомляти, у кого саме було знайдено апаратуру для прослуховування

Державного бюро розслідувань (ДБР) виявило апаратуру для прослуховування ще в одному кабінеті. Про це повідомив директор ДБР Роман Труба в інтерв'ю ТСН.

За словами Труби, до встановлення «прослушки» можуть бути причетними колишні працівники правоохоронних органів.

«ДБР хоче отримати відповіді на запитання хто? Версій надзвичайно багато. Є специфіка, і ми розуміємо, що до цього можуть бути причетні працівники правоохоронних органів або друга категорія - колишні працівники правоохоронних органів. Якщо ми говоримо про юридичні підстави - саме правоохоронці є суб’єктами, які підслідні ДБР. Кожен з правоохоронців має свою специфіку щодо використання тих чи інших технічних засобів, щодо монтування, щодо роботи. І за ці кілька днів, що ми проводимо розслідування, є певна інформація. Але я не можу її сказати, оскільки це точно зашкодить досудовому розслідуванню», - сказав він.

Як зазначив Труба, наразі слідчі мають встановити, чи був дозвіл та ухвала суду на проведення такого прослуховування. Якщо не було такого дозволу, чи причетні до нього правоохоронці. Якщо не правоохоронці - то хто вчинив цей злочин.

«Наді мною є докази вчинення такого злочину. Саме в цьому вентиляційному каналі було виявлено мікрофон. І цинізм і зухвалість цього злочину полягає в тому, що не лише в кабінеті директора були виявлені такі засоби прослуховування. В іншому кабінеті також», - сказав Труба.

При цьому Труба відмовився повідомляти, у кого саме було знайдено апаратуру для прослуховування.

Як повідомлялось, 21 вересня Труба заявив про виявлення прослуховування в своєму кабінеті. Після цього Центральний апарат бюро відкрив кримінальне провадження за фактом можливої причетності своїх співробітників до прослуховування директора ДБР.