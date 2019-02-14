Справа Савченко-Рубана: суд задовольнив вимогу захисту про відвід суддів



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Чернігівський райсуд має передати матеріали справи до Чернігівського апеляційного суду для визначення підсудності

Суддівська колегія Чернігівського районного суду Чернігівської області задовольнила заяву сторони захисту про відвід суддів у справі народного депутата Надії Савченко та екс-керівника Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимира Рубана.

Відповідне рішення суд ухвалив у четвер, 14 лютого, на підготовчому засіданні у справі Савченко і Рубана.

«Заяву захисників... щодо відведення колегії суддів у складі Дмитра Криворученка, Світлани Майбороди та Лариси Хоменко задовольнити та звернутися до апеляційного суду Чернігівської області...», - оголосив рішення головуючий суддя Криворученко.

Один із адвокатів Савченко Дмитро Лойфман пояснив журналістам, що тепер Чернігівський райсуд має передати матеріали справи до Чернігівського апеляційного суду для визначення підсудності.

«Якщо ж такого суду на території Чернігівської області немає, апеляційний суд повинен буде відправити матеріали до Верховного суду, щоб той заново визначив територіальну підсудність цієї справи«, - зазначив захисник.

Рішення про відвід суддівської колегії було ухвалено з другої спроби. Спочатку з такою вимогою виступив адвокат Савченко Анатолій Жажиєв, однак суд його клопотання відхилив. Тоді захисники попросили для ознайомлення документи щодо автоматичного розподілу кримінальної справи, яких вони не бачили, і, ознайомившись із ними, заявили про порушення процедури і необхідність відводу суду. Це порушення, за словами адвокатів, полягає у тому, що при розподілі справи в Чернігівському райсуді був недотриманий принцип імовірності. Зокрема, система вибирала трьох суддів із трьох наявних, які мають допуск до роботи з документами, що містять державну таємницю. А коли виявилось, що в день розподілу третій суддя перебуває у відрядженні, до складу колегії вже в ручному режимі було включено суддю без такого допуску - Світлану Меженнікову.

Ще на початку судового засідання суддя Меженнікова взяла самовідвід. Пізніше на її місце було призначено Ларису Хоменко, яка має допуск до державної таємниці.

Водночас законність проведеного розподілу справи поставили під сумнів усі адвокати, що представляли інтереси Савченко та Рубана.

Як повідомлялося, Савченко інкримінують вчинення дій з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, посягання на життя державного чи громадського діяча, готування до терористичного акту, сприяння терористичній організації та незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами й вибуховими речовинами.

Згодом її справу об'єднали зі справою щодо екс-керівника центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимира Рубана, якого затримали 8 березня 2018 року на КПВВ на Донбасі з арсеналом зброї, яку він віз із окупованої території. Його звинувачують у плануванні перевороту і захопленні влади, посяганні на життя державного чи громадського діяча, підготовці до терористичного акту, сприянні терористичній організації та незаконному поводженні зі зброєю, боєприпасами і вибуховими речовинами.

За даними слідства, Рубан разом із Савченко готував масові теракти з метою дестабілізації ситуації в суспільстві.

На початку серпня 2018 року в СБУ заявили, що розслідування справи Рубана і Савченко завершено.

2 лютого генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що суд ухвалив рішення про розгляд у Чернігові справи Савченко та Рубана.

Джерело: Укрінформ