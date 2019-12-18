Справа Вороненкова: підозрюваним у вбивстві ексдепутата РФ продовжили арешт



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Продовження арешту обвинуваченим у вбивстві Дениса Вороюненкова Фото: Ґрати

Суд продовжив обом обвинуваченим арешт до 15 лютого

Шевченківський райсуд Києва продовжив арешт підозрюваним у вбивстві колишнього депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова Олександру Лосю та Ярославу Тарасенко.

Про це передають «Ґрати».

Заслухавши сторони, колегія суддів і присяжних задовольнила клопотання прокурора і продовжила обом обвинуваченим арешт до 15 лютого.

Адвокат Емма Целовальник сказала, що захист подасть апеляцію.

За версією слідства, росіянин Володимир Тюрін найняв як організатора вбивства харків'янина Юрія Василенко, а він найняв для виконання вбивства Павла Паршова, Ярослава Левенця і Ярослава Тарасенко, а також спортсмени з Харкова Олександра Лося.

За версією слідства, Тарасенко був водієм у Паршева, а Лось стежив за Вороненкова. Обидва заперечують причетність до вбивства. У жовтні 2018 року їхня справа почав розглядати Шевченківський райсуд Києва.

Нагадаємо, 23 березня 2017 року близько 12 години в Києві біля «Прем’єр Паласу» вбили екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова, який отримав українське громадянство та був свідком у справі про держзраду Януковича. Убивця Вороненкова помер у лікарні.

9 жовтня 2017-го генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що замовником вбивства депутата Держдуми Вороненкова в Києві був екс-чоловік Максакової — Володимир Тюрін і діяв він за вказівкою ФСБ Росії. Тюрін заперечує причетність до вбивства Вороненкова.

У травні 2018 року прокуратура Києва завершила розслідування вбивства депутата Держдуми РФ Вороненкова.

22 жовтня суд скасував підозру Тюріну у замовленні вбивства Вороненкова.

Як повідомлялось, на Житомирщині загинув адвокат Святослав Пархоменко, який був захисником підозрюваного у вбивстві ексдепутата Держдуми Дениса Вороненкова.