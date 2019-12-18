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    Справа про вбивство Шеремета: адвокати оскаржили арешт Антоненка

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    <span>Андрій А</span><span>нтоненко під час виступу у суді відкинув усі звинувачення</span> - Справа про вбивство Шеремета: адвокати оскаржили арешт Антоненка
    Андрій Антоненко під час виступу у суді відкинув усі звинувачення

    Адвокат: Апеляційний процес щодо перегляду рішення судді Сергія Вовка почався

    Адвокати оскаржили рішення Печерського районного суду про арешт підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка (Riffmaster). Про це йдеться в повідомленні адвоката Костянтина Татарченка у Facebook.

    «Апеляційний процес щодо перегляду рішення судді Вовка С.В. почався», - написав він.

    Згідно з повідомленням, в середу було зареєстровано апеляційну скаргу на постанову слідчого судді Печерського районного суду Києва про арешт Андрія Антоненка.

    Як повідомлялось, Печерський районний суд Києва заарештував підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка (Riffmaster) без права внесення застави до 8 лютого 2020 року.

    У п'ятницю ввечері суд також заарештував на два місяці волонтерку і лікаря Юлію Кузьменко.

    За версією правоохоронців, на основі проведених експертиз, закладала вибухівку під авто Шеремета – Кузьменко, а допомагав їй – Антоненко.

    Також 13 грудня суд обрав запобіжний захід для військовослужбовця Яни Дугарь – цілодобовий домашній арешт. Вона буде під арештом до 08.02.2020 року. Суд зобов’язав її здати паспорти, а також утриматися від спілкування зі свідками. 

    Також слідство вважає основним мотивом убивства журналіста Павла Шеремета дестабілізацію соціально-політичної ситуації в країні.

    Як повідомили напередодні журналісти «Слідство.Інфо» у своєму розслідуванні, експертиза у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета містить висновки чотирьох експертів, які суперечать один одному і не містять однозначних висновків по фігурантам. 

    Тим часом Національна поліція заперечує інформацію про невідповідність результатів експертиз у справі про вбивство Павла Шеремета. 

    Детальніше читайте у матеріалі «Главкома»:
    МВС суд вбивство арешт адвокат Павло Шеремет поліція
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