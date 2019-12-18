Справа про вбивство Шеремета: адвокати оскаржили арешт Антоненка



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Андрій А нтоненко під час виступу у суді відкинув усі звинувачення

Адвокат: Апеляційний процес щодо перегляду рішення судді Сергія Вовка почався

Адвокати оскаржили рішення Печерського районного суду про арешт підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка (Riffmaster). Про це йдеться в повідомленні адвоката Костянтина Татарченка у Facebook.

«Апеляційний процес щодо перегляду рішення судді Вовка С.В. почався», - написав він.

Згідно з повідомленням, в середу було зареєстровано апеляційну скаргу на постанову слідчого судді Печерського районного суду Києва про арешт Андрія Антоненка.

Як повідомлялось, Печерський районний суд Києва заарештував підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка (Riffmaster) без права внесення застави до 8 лютого 2020 року.

У п'ятницю ввечері суд також заарештував на два місяці волонтерку і лікаря Юлію Кузьменко.

За версією правоохоронців, на основі проведених експертиз, закладала вибухівку під авто Шеремета – Кузьменко, а допомагав їй – Антоненко.

Також 13 грудня суд обрав запобіжний захід для військовослужбовця Яни Дугарь – цілодобовий домашній арешт. Вона буде під арештом до 08.02.2020 року. Суд зобов’язав її здати паспорти, а також утриматися від спілкування зі свідками.

Також слідство вважає основним мотивом убивства журналіста Павла Шеремета дестабілізацію соціально-політичної ситуації в країні.

Як повідомили напередодні журналісти «Слідство.Інфо» у своєму розслідуванні, експертиза у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета містить висновки чотирьох експертів, які суперечать один одному і не містять однозначних висновків по фігурантам.

Тим часом Національна поліція заперечує інформацію про невідповідність результатів експертиз у справі про вбивство Павла Шеремета.