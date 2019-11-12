Справа Вороненкова: суд перенесли через загибель адвоката на полюванні



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Судове засідання продовжиться 27 листопада Фото: «Судовий репортер»

Прокурор підтвердив, що присутність адвоката в такій категорії справ є обов’язкова

Шевченківський райсуд Києва відклав до 27 листопада розгляд справи за обвинуваченням у причетності до вбивства ексдепутата Держдуми РФ Дениса Ярослава Тарасенка і Олександра Лося у зв’язку зі смертю адвоката.

Про це повідомляє «Судовий репортер».

10 листопада стало відомо, що адвоката Святослава Пархоменка, який захищав Олександра Лося, смертельно поранили на полюванні у Житомирській області із вогнепальної зброї.

Обвинувачений Лось сказав, що знайде собі нового адвоката до наступного засідання.

Також суд пропонував захисника із центру безоплатної правової допомоги, але обвинувачений відмовився.

Прокурор підтвердив, що присутність адвоката в такій категорії справ є обов’язкова, водночас залучати безплатного адвоката поки передчасно.

Як повідомлялось, на Житомирщині загинув адвокат Святослав Пархоменко, який був захисником підозрюваного у вбивстві ексдепутата Держдуми Дениса Вороненкова.