Суд скасував підозру росіянину у справі про вбивство Вороненкова



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Російський кримінальний авторитет Володимир Тюрін раніше був цивільним чоловіком Марії Максакової, вдови Дениса Вороненкова

Суд частково задовольнив клопотання захисту Тюріна і скасував повідомлення про підозру

Печерський райсуд Києва скасував підозру російському кримінальному авторитету Володимиру Тюріну в замовленні вбивства екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова. Про це у вівторок, 22 жовтня, пишуть «Українськi новини» з посиланням на матеріали суду.

З таким клопотанням до суду звернувся захист росіянина.

На думку захисту, складене повідомлення про підозру не містить належного викладу фактичних обставин кримінального злочину, у вчиненні якого підозрюється Тюрін, в тому числі, вказівки часу, місця його вчинення, інших суттєвих обставин для правової кваліфікації кримінального злочину.

Також в клопотанні підкреслюється факт порушення процесуального порядку вручення повідомлення про підозру.

Згідно з матеріалами справи, на початку жовтня суд частково задовольнив клопотання і скасував повідомлення про підозру.

Як відомо, Тюрін є колишнім чоловіком вдови Вороненкова оперної співачки Марії Максакової, яка сама заперечує причетність екс-чоловіка до вбивства.

Нагадаємо, Вороненков був убитий 23 березня 2017 року поблизу готелю в центрі Києва. Невідомий відкрив вогонь, коли Вороненков з охоронцем йшов тротуаром. Обидва отримали поранення, однак охоронець зміг застосувати зброю у відповідь і поранив нападника. Вороненков помер на місці, вбивця - в лікарні.

Загиблим кілером виявився учасник АТО, громадянин України 1988 року народження Павло Паршов.

Сама справа розділена на два епізоди. У суді розглядається перша частина щодо Олександра Лося і Ярослава Тарасенка.