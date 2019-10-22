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    Суд скасував підозру росіянину у справі про вбивство Вороненкова

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    <span>Російський кримінальний авторитет Володимир Тюрін раніше був цивільним чоловіком Марії Максакової, вдови Дениса Вороненкова&nbsp;</span> - Суд скасував підозру росіянину у справі про вбивство Вороненкова
    Російський кримінальний авторитет Володимир Тюрін раніше був цивільним чоловіком Марії Максакової, вдови Дениса Вороненкова 

    Суд частково задовольнив клопотання захисту Тюріна і скасував повідомлення про підозру

    Печерський райсуд Києва скасував підозру російському кримінальному авторитету Володимиру Тюріну в замовленні вбивства екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова. Про це у вівторок, 22 жовтня, пишуть «Українськi новини» з посиланням на матеріали суду.

    З таким клопотанням до суду звернувся захист росіянина.

    На думку захисту, складене повідомлення про підозру не містить належного викладу фактичних обставин кримінального злочину, у вчиненні якого підозрюється Тюрін, в тому числі, вказівки часу, місця його вчинення, інших суттєвих обставин для правової кваліфікації кримінального злочину.

    Також в клопотанні підкреслюється факт порушення процесуального порядку вручення повідомлення про підозру.

    Згідно з матеріалами справи, на початку жовтня суд частково задовольнив клопотання і скасував повідомлення про підозру.

    Як відомо, Тюрін є колишнім чоловіком вдови Вороненкова оперної співачки Марії Максакової, яка сама заперечує причетність екс-чоловіка до вбивства.

    Нагадаємо, Вороненков був убитий 23 березня 2017 року поблизу готелю в центрі Києва. Невідомий відкрив вогонь, коли Вороненков з охоронцем йшов тротуаром. Обидва отримали поранення, однак охоронець зміг застосувати зброю у відповідь і поранив нападника. Вороненков помер на місці, вбивця - в лікарні.

    Загиблим кілером виявився учасник АТО, громадянин України 1988 року народження Павло Паршов.

    Сама справа розділена на два епізоди. У суді розглядається перша частина щодо Олександра Лося і Ярослава Тарасенка.

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