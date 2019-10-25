Біля супермаркету у Харкові вбили одного із свідків у справі Вороненкова



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Внаслідок стрілянини у Харкові один чоловік загинув, ще один травмований

Володимир Борох був «правою рукою» Георгія Ісакова, який під час стрілянини був поранений

В перестрілці біля супермаркету в Харкові був убитий Володимир Борох - один зі свідків у справі про вбивство депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова.

Про це повідомляють «Ґрати» з посиланням на інформацію адвоката Святослава Пархоменка, захисника Олександра Лося, підозрюваного в організації вбивства росіянина.

За даними харківських ЗМІ, Борох був «правою рукою» Георгія Ісакова – він під час стрілянини був поранений. У 2016 році Борох разом з двома співучасниками був засуджений в Харкові до п'яти років позбавлення волі за викрадення людини та вимагання, але вийшов з в'язниці за «законом Савченко».

Влітку 2017 року поліція затримала Бороха разом з ще одним харків'янином Олександром Лосем. Останнього підозрюють в пособництві у вбивстві Дениса Вороненкова - в організованій групі він нібито виконував роль водія і вів стеження за жертвою.

Адвокат Лося Святослав Пархоменко в розмові з журналістами стверджував, що загиблий Борох був в курсі подробиць організації замаху на Вороненкова і мав свідчити в суді.

За інформацією харківського видання Newsroom, чоловік, який вижив в стрілянині біля супермаркету, - Георгій Ісаков, колишній заступник глави харківського відділення спортивного клубу «Оплот» Євгена Жиліна. Ісаков мав зв'язки в кримінальних колах, затримувався за зберігання зброї і раніше вже був об'єктом замахів.

Нагадаємо, 25 жовтня у Харкові в Шевченківському районі біля супермаркету сталась перестрілка, в результаті чого загинула людина.

Після перестрілки в Харкові один з учасників інциденту підірвав себе на вокзалі. У соцмережі очевидці опублікували відео з місця стрілянини біля супермаркету у Харкові.

Очільник поліції Харківщини Валерій Сокуренко назвав стрілянину біля супермаркету на вул. Клочківській у Харкові «бандитськими розбірками».