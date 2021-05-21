Справа збитого Іл-76. Верховний суд виправдав генерала Назарова

Генерала Віктора Назарова суди перших двох інстанцій засудили до семи років тюрми

Генерала Віктора Назарова суди перших двох інстанцій засудили до семи років тюрми

Суд вирішив, що кримінальна справа проти генерала має бути закрита

Верховний суд задовольнив касаційну скаргу генерал-майора Віктора Назарова, якого суди перших двох інстанцій визнали винним у службовому недбальстві, що призвело до катастрофи літака Іл-76. Відповідне рішення суд ухвалив 21 травня.

Суд скасував рішення Павлоградського міськрайонного суду, який засудив Назарова до семи років позбавлення волі за службову недбалість, та Дніпровського апеляційного суду, який визнав його чинним.

Верховний суд також вирішив, що кримінальна справа проти генерала має бути закрита «у зв’язку з невиявленням складу кримінального правопорушення».

Раніше, у грудні 2020 року Верховний суд України зупинив виконання вироку генерал-майору Віктору Назарову.

Нагадаємо, 11 грудня Дніпровський апеляційний суд залишив без змін вирок Назарову, якого визнали винним у справі про катастрофу військового літака Іл-76 під Луганськом у 2014 році. Його скаргу тоді залишили без задоволення

Сам Віктор Назаров не визнає своєї провини у службовій недбалості, що призвела до збиття літака Іл-76 і загибелі українських військових. Про це він заявив у своєму останньому слові на судовому засіданні 9 грудня.

Як відомо, Назаров отримав сім років в'язниці у цій справі. Йому залишили генеральське звання, а з Міністерства оборони стягнули по 500 тисяч гривень родинам загиблих військових.

Військовий літак збили в ніч на 14 червня 2014 року при посадці в аеропорту «Луганськ». Проросійські бойовики застосували ПЗРК «Ігла». На борту літака знаходилися 40 десантників і 9 членів екіпажу. У результаті катастрофи всі вони загинули.

Генерал-майор Віктор Назаров, який на момент трагедії був начальником Штабу антитерористичної операції, був визнаний винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України (недбалому ставленні до служби, вчиненому в бойовій обстановці, що призвело до тяжких наслідків). Його засудили до 7 років позбавлення волі. Він подав апеляційну скаргу на це рішення.