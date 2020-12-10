Катастрофа «Іл-76»: генерал Назаров виступив з останнім словом у суді

Генерал Назаров не визнає своєї провини за катастрофу літака «Іл-76»

Генерал-майор Віктор Назаров не визнає своєї провини у службовій недбалості, що призвела до збиття літака «Іл-76» і загибелі українських військових 2014 року.

Про це він заявив у своєму останньому слові на судовому засіданні в Дніпровському апеляційному суді 9 грудня.

За його словами, вирок суду першої інстанції має бути скасований, адже запобігання та протидія терористичному акту, який мав місце, входить до компетенції СБУ, а не Міноборони.

«Ці питання безпосередньо відносяться до завдань СБУ, відповідно до статті 2 Закону України «Про Службу безпеки України». В цьому контексті висновок суду про неприпинення мною терористичного акту є просто незаконним», – сказав Віктор Назаров.

За його словами, у матеріалах провадження є свідчення свідків зі сторони обвинувачення, який суперечить тому, що вони говорили на допитах, що, за словами Назарова, також може бути підставою для скасування вироку.

Після останнього слова підсудного судді пішли до нарадчої кімнати. Оголошення рішення суду заплановане на 11 грудня.

У березні 2017 року в Павлоградському міськрайонному суді на Дніпропетровщині завершився судовий процес у справі про загибель 49 українських військовослужбовців у літаку «Іл-76», збитому озброєними сепаратистами в аеропорту Луганська влітку 2014 року.

Генерал-майор Віктор Назаров, який на момент трагедії був начальником Штабу антитерористичної операції, був визнаний винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України (недбалому ставленні до служби, вчиненому в бойовій обстановці, що призвело до тяжких наслідків). Його засудили до 7 років позбавлення волі. Він подав апеляційну скаргу на це рішення.

Джерело: Радіо Свобода