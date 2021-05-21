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    Суд розглядає апеляцію на домашній арешт Медведчука: трансляція

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    Віктора&nbsp;Медведчука звинувачують у державній зраді та розграбуванні ресурсів в окупованому Криму - Суд розглядає апеляцію на домашній арешт Медведчука: трансляція
    Віктора Медведчука звинувачують у державній зраді та розграбуванні ресурсів в окупованому Криму
    Фото: Ренат Кузьмин / Facebook

    Кум Путіна вважає висунуту йому підозру «незаконною»

    Київський апеляційний суд почав розглядати апеляцію на запобіжний захід у вигляді домашнього арешту для кума Путіна, нардепа від проросійської партії «Опозиційної платформи – За життя» Віктора Медведчука.

    Засідання було заплановано на 12:00, проте воно розпочалося із запізненням.

    У залі присутній Віктор Медведчук зі своїми захисниками. Перед тим, як зайти до будівлі суду, нардеп повідомив журналістам, що вважає висунуту йому підозру «незаконною» та такою, що «підлягає скасуванню», як і запобіжний захід.

    Напередодні захисники Медведчука розповіли, скільки він буде сидіти вдома.

    Як відомо, 13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт. 14 травня на Медведчука вдягли електронний браслет.

    18 травня домашній арешт Медведчука оскаржили і прокурори, і його адвокати. Прокурори наполягають на застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 300 млн 930 грн. Захист Медведчука теж подав апеляцію на рішення суду, адже вважає, що Медведчук ні в чому не винний.

    Нагадаємо, 11 травня СБУ прийшла до Медведчука з обшуками. Пізніше стало відомо, що Медведчуку оголосили про підозру за трьома епізодами. Підозру оголосили і його поплічнику – Тарасу Козаку. Один з епізодів стосується незаконної передачі Росії родовища в окупованому Криму.

    Читайте також: Домашня «клітка» для Медведчука. Версія захисту
    Теги: Віктор Медведчук прокуратура суд арешт адвокат державна зрада
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    Суд розглядає апеляцію на домашній арешт Медведчука: трансляція