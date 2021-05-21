Суд розглядає апеляцію на домашній арешт Медведчука: трансляція

Медведчука звинувачують у державній зраді та розграбуванні ресурсів в окупованому Криму

Віктора Медведчука звинувачують у державній зраді та розграбуванні ресурсів в окупованому Криму

Кум Путіна вважає висунуту йому підозру «незаконною»

Київський апеляційний суд почав розглядати апеляцію на запобіжний захід у вигляді домашнього арешту для кума Путіна, нардепа від проросійської партії «Опозиційної платформи – За життя» Віктора Медведчука.

Засідання було заплановано на 12:00, проте воно розпочалося із запізненням.

У залі присутній Віктор Медведчук зі своїми захисниками. Перед тим, як зайти до будівлі суду, нардеп повідомив журналістам, що вважає висунуту йому підозру «незаконною» та такою, що «підлягає скасуванню», як і запобіжний захід.

Напередодні захисники Медведчука розповіли, скільки він буде сидіти вдома.

Як відомо, 13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт. 14 травня на Медведчука вдягли електронний браслет.

18 травня домашній арешт Медведчука оскаржили і прокурори, і його адвокати. Прокурори наполягають на застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 300 млн 930 грн. Захист Медведчука теж подав апеляцію на рішення суду, адже вважає, що Медведчук ні в чому не винний.