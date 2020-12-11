Катастрофа Іл-76: вирок Назарову залишили в силі, протягом місяця його затримають

Віктор Назаров отримав сім років в'язниці в цій справі

Дніпровський апеляційний суд залишив без змін вирок генералу Віктору Назарову, якого визнали винним у справі про катастрофу військового літака Іл-76 під Луганськом у 2014 році. Його скаргу залишили без задоволення. Про це йдеться в повідомленні суду.

Повідомляється, що 11 грудня суд завершив розгляд апеляційної скарги в інтересах Назарова на вирок Павлоградського суду. У березні 2017 року генерала засудили до 7 років позбавлення волі за халатне ставлення до військової служби, що призвело до катастрофи.

Колегія суддів вирішила залишити без задоволення апеляційні скарги, а вирок суду першої інстанції – без змін.

Адвокат Віталій Погосян у коментарі РБК-Україна розповів, що протягом місяця Назарова мають затримати.

«Згідно із законом, буде оголошено повний текст вироку, потім відправлять до суду першої інстанції, тобто Павлоградського районного суду. А цей суд протягом 3 днів має надати документи в поліцію, яка буде затримувати і виконувати вирок. Думаю, протягом місяця його мають затримати», –заявив Погосян.

Водночас сам Віктор Назаров не визнає своєї провини у службовій недбалості, що призвела до збиття літака «Іл-76» і загибелі українських військових. Про це він заявив у своєму останньому слові на судовому засіданні 9 грудня.

Нагадаємо, Назаров отримав сім років в'язниці в цій справі. Йому залишили генеральське звання, а з Міністерства оборони стягнули по 500 тисяч гривень родинам загиблих військових.

Військовий літак збили в ніч на 14 червня 2014 року при посадці в аеропорту «Луганськ». Проросійські бойовики застосували ПЗРК «Ігла». На борту літака знаходилися 40 десантників і 9 членів екіпажу. У результаті катастрофи всі вони загинули.

Генерал-майор Віктор Назаров, який на момент трагедії був начальником Штабу антитерористичної операції, був визнаний винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України (недбалому ставленні до служби, вчиненому в бойовій обстановці, що призвело до тяжких наслідків). Його засудили до 7 років позбавлення волі. Він подав апеляційну скаргу на це рішення.