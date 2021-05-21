Збиття українського літака в Ірані було терактом – суд Канади

Пасажирський літак Boeing 737-800 авіакомпанії МАУ впав у районі аеропорту поблизу Тегерана відразу після зльоту вранці 8 січня 2020 року

Пасажирський літак Boeing 737-800 авіакомпанії МАУ впав у районі аеропорту поблизу Тегерана відразу після зльоту вранці 8 січня 2020 року

Рішення суду фактично дозволяє сім'ям загиблих вимагати від Ірану відшкодування збитків

Вищий суд Онтаріо дійшов висновку, що два ракетні удари по літаку авіакомпанії МАУ незабаром після зльоту зі столиці Ірану Тегерану 8 січня 2020 року були умисними. Базуючись на доказах, наданих позивачами, суддя Едвард Белобаба допустив, що збиття Іраном літака рейсу 752 було актом тероризму, повідомило агентство AFP.

Адвокати представників сімей жертв назвали це рішення «безпрецедентним у канадському законодавстві».

«Це важливо для впливу, який він матиме на членів сім'ї, які шукають справедливості», – йдеться в заяві.

Позов, який порушили на вимогу чотирьох людей, що втратили своїх рідних у цій авіакатастрофі, вимагає відшкодувати 1,5 мільйона доларів США (1,25 мільйона канадських доларів). Позивачі стверджують, що збиття пасажирського літака Іраном було помстою за вбивство Сполученими Штатами іранського генерала Касема Сулеймані 3 січня 2020 року.

У цьому позові відповідачами зазначено верховного керівника Ірану аятолли Алі Хаменеї, вищих командирів «Корпусу вартових Ісламської революції» та інших. При цьому сторону Ірану під час розгляду справи у суді ніхто не представляв і не захищав.

Іранський уряд раніше заявив, що збиття пасажирського літака було «катастрофічною помилкою» збройних сил, які були в стані підвищеної готовності під час конфронтації із США. Зазначається, що канадський суд ухвалить рішення щодо виплати Іраном збитків на наступних засіданнях.

Іноземні держави, як правило, не підпадають під юрисдикцію канадських судів, але канадський закон від 2012 року обмежив цей імунітет для країн, які входять до списку спонсорів «терористичної діяльності», куди входить Іран. Того ж року Канада розірвала дипломатичні зв'язки з Іраном через підтримку Тегераном режиму Башара Асада в Сирії, його ядерну програму та погрози на адресу Ізраїлю.

У квітні цього року секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що відмова Ірану надати повний доступ до розслідування обставин збиття літака МАУ демонструє, що літак збили навмисно.

Раніше іранська влада визнала винним у збитті пасажирського літака під Тегераном військового, котрий випустив ракети.

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