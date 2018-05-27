Справи Майдану: у Генпрокуратурі пояснили, як «беркутівцям» вдалося утекти в Росію

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фото: Главком, Станіслав Груздєв Начальник Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк

Затримання відбувались лише тоді, коли було зібрано достатньо доказів, але і це місцями не допомагало - Горбатюк

Начальник Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк пояснив, чому «беркутівці», які розстрілювали людей на Майдані, змогли втекти до Росії. Про це йдеться в інтерв’ю «Главкому».

«Це питання процедури. Можна затримувати, тільки якщо доказів достатньо для вручення підозри. Ідентифікувати їх було важко, бо ж усі були в масках, шоломах. Один на одного вони свідчень практично не дають. Тож затримання відбувались лише тоді, коли було зібрано достатньо доказів, але і це місцями не допомагало», - зазначив правоохоронець.

Як повідомив «Главкому» Горбатюк «беркутівці» покинули Україну за кілька виїздів. «Масовим можна назвати той, що відбувся 23 лютого 2014 року – нами зафіксована втеча на схід понад 20 осіб. Але впродовж тижня-двох більшість з них повернулися до Києва. Вони або вирішили, що для них тут немає небезпеки, або ж хтось їх у цьому запевнив. Тоді з 20-ти не повернулися десь 5-7 осіб. Друга хвиля від’їздів припала на липень 2014-го, тоді виїхали ще п’ятеро. Напередодні планувались слідчі дії щодо них. У лютому 2015-го виїхали ще двоє, які на жаль змогли втекти безпосередньо під час проведення слідчих дій щодо їх затримання», - додав Горбатюк.

Як відомо, за чотири роки за вбивство в центрі Києві понад 100 людей не засуджений до реального терміну ув'язнення жоден організатор та виконавець цього злочину. При цьому, судами у майданівських справах винесено 50 вироків, 43 з них - обвинувальні. Це вироки із умовними строками або з відстрочкою виконання покарання.

Детальніше читайте в інтерв'ю: Сергій Горбатюк: У слідства є імена фсбшників, які перебували в Києві під час розстрілів на Майдані

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