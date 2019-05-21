Справу про вбивство Гандзюк передають до іншого суду



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Напад на Катерину Гандзюк стався у Херсоні 31 липня 2018 року

За даними адвоката Дмитра Ільченка, ухвала Верховного суду ще не передана до виконання до херсонського суду

Справу підозрюваних у вбивстві херсонської активістки Катерини Гандзюк передають до суду на Дніпропетровщині – до Покровського районного суду області.

Про це 21 травня повідомляє Радіо Свобода з посиланням на інформацію адвоката голови Херсонської облради Владислава Мангера Дмитра Ільченка.

За його словами, інформація про це була оприлюднена на засіданні в Херсонському міському суді. Сторона обвинувачення повідомила, що звернулася до Верховного суду з клопотанням щодо передання справи за підсудністю, і той його задовольнив.

«Підставою для цього стало те, що троє з п’яти обвинувачених нібито проживають на території Покровського району Дніпропетровської області. Як особа, яка брала участь у всіх попередніх засіданнях, хочу зазначити, що раніше дані особи зазначали зовсім інші адреси проживання. Лише один з них зазначав, що зареєстрований у Дніпропетровській області. Що змінилось за цей час, нам невідомо. Чому відбулося перенесення в такий далекий район, куди далеко їхати й адвокатам, і журналістам, я не знаю», – сказав адвокат.

Ільченко також зазначив, що справу було передано до суду разом з угодою про визнання винуватості усіх п’ятьох обвинувачених. Зазвичай, у таких випадках, каже адвокат, проводиться лише одне судове засідання із затвердженням рішення.

За його даними, ухвала Верховного суду ще не передана до виконання до херсонського суду.

Нагадаємо, напад на активістку Гандзюк стався у Херсоні 31 липня 2018 року. Вилита зловмисником сірчана кислота обпекла 40% тіла Гандзюк. Їй зробили більше десяти операцій.

4 листопада 2018 року Гандзюк померла у лікарні.

ГПУ повідомила, що у справі Гандзюк змінили підозру 5 особам, які є ймовірними виконавцями злочину. Зокрема, раніше повідомлені підозри за ч.2 ст.28 (Вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою, - ред.) змінено на ч.2 ст.121 КК України (Умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення).

7 травня ГПУ направлено до суду для розгляду по суті обвинувальний акт у кримінальному провадженні в справі Гандзюк.

Раніше повідомлялося, що Херсонський міський суд 27 травня розпочне розгляд справи про вбивство Гандзюк. Обвинуваченими в умисному тяжкому нанесенні тілесних ушкоджень Гандзюк виступають Микита Грабчук, Володимир Васянович, В'ячеслав Вишневський, Сергій Торбін і Віктор Горбунов.