Кіберполіція викрила нелегальні онлайн-кінотеатри



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Зловмиснику вдалося заробити більш як пів мільйона гривень

Працівники кіберполіції Миколаївської області спільно зі слідчими поліції Миколаївщини викрили місцевого мешканця який створив та адміністрував декілька піратських ресурсів.

Як повідомляє департамент кіберполіції, роботу усіх трьох ресурсів – заблоковано. Встановлюються збитки завдані правовласникам. Усю техніку, яку він використовував для здійснення протиправної діяльності – направлено на експертизу.

За зверненням представників правовласників – Української антипіратської асоціації – слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 176 (порушення авторського та суміжних прав) КК України.

Було встановлено, що онлайн-кінотеатри «zideo.fun», «topkadr.online», relaxzona.club були створені кілька років тому. 37-річний чоловік адміністрував їх з метою заробітку. Основою прибутків була оплачена реклама, розміщена на його онлайн-ресурсах.

Для конспірування своєї злочинної діяльності зловмисник використовував спеціальний сервіс, який дозволяв приховувати реальне місцезнаходження інтернет-ресурсів.

Щомісячно ці ресурси відвідувало більше 1,5 мільйона користувачів.

За попереднього інформацією таким чином йому вдалося заробити більш як пів мільйона гривень. Точна сума збитків, завданих світовим кінокомпаніям буде встановлена після проведення усіх необхідних експертиз.

Вирішується питання, щодо повідомлення підозри зловмиснику. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.