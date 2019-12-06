Відомий рок-музикант переїхав з Москви до Нью-Йорка і заявив про деградацію росіян



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Лідер гурту «Ногу свело!» Макс Покровський зараз живе у Ньйю-Йорку

Максим Покровський переконаний, що над російським народом проводилося безліч дослідів, через що він ослаб, в тому числі і в плані генетики

Лідер російського рок-гурту «Ногу свело!» Макс Покровський попередив про деградацію російської нації. Про це повідомляє портал 66.ru.

Музикант зазначив, що сильних і талановитих громадян вбивають алкоголізм і злидні. Він додав, що над російським народом проводилося безліч дослідів, через що він ослаб, в тому числі і в плані генетики.

«Через сто років чи оклемаєтся нація? Може, але для цього треба, щоб уже завтра в країні змінилася влада. Не знаю на яку, але хоча б на якусь», - зазначив Покровський.

Музикант пояснив, що продовжує виступати в Росії, незважаючи на те, що більшу частину життя проводить у Нью-Йорку. «У Росії у нас є наша публіка, яка нас любить і якій ми відповідаємо взаємністю. Публіка нас годує. І не тільки матеріально, а й морально. Коли ти щось робиш, ти хочеш бачити результати своєї роботи. Ми ж створюємо пісні і відео для російської аудиторії», - сказав артист.

Обговорюючи політичну ситуацію в Росії, Покровський зізнався, що вважає неправильним, що людей саджають за участь у мітингах. За словами музиканта, таку ситуацію неможливо уявити в США. «Там завжди за щось мітингують. Дочка постійно ходить на мітинги, пов'язані з охороною навколишнього середовища. І це в Америці заохочують, дітей відпускають зі школи», - розповів він.

Лідер «Ногу свело!» також зізнався, що відмовився брати участь у концерті «Шашлик Live» 3 серпня. Замість цього він з дочкою сходив на мітинг. Покровський підкреслив, що просто пішов гуляти, додавши, що з'явився на акції лише ввечері, коли там було безпечно.