Країни-члени НАТО не готові відвернутися від США, не дивлячись на позицію Трампа

Іван Преображенський Політолог, експерт по країнах Центральної і Східної Європи

Іван Преображенський

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Лідери країн-членів НАТО на відкритті ювілейного саміту в Лондоні

Лідерам західного світу необхідно придумати, як і з якими цілями розвивати далі Північноатлантичний альянс

Мовою оригіналу

Лидеры стран-членов НАТО собрались в Лондоне на саммит, приуроченный к 70-летию альянса, чтобы спорить и не соглашаться. Французский президент Эмманюэль Макрон примерил на себя мундир генерала де Голля - большого скептика в том, что касалось дружбы с США - и заговорил о «смерти мозга» альянса. Речь шла о неготовности стран защищать друг друга от внешней агрессии. Однако коллеги дружно предпочли сделать вид, что не поняли Макрона и почти единодушно его осудили.

Альянс несогласных

На самом саммите французский президент говорил о том, что США хотят подписывать новый договор о запрещении использования ракет средней и меньшей дальности только с Россией и Китаем, но Европа должна быть участником этого процесса. Хотя бы как потенциальное поле битвы крупнейших ядерных держав. Но и тут не встретил понимания со стороны американского лидера Дональда Трампа.

В свою очередь президент США добился, чтобы в итоговой резолюции вторым пунктом было записано обязательство всех стран, наконец, довести свои расходы до 2 процентов ВВП, как того давно требует Вашингтон. Но его точку зрения так раскритиковали даже ближайшие соседи, вроде канадского премьера Джастина Трюдо, что президент США улетел с саммита досрочно.

Накануне юбилейного саммита своих коллег по НАТО активно тролил и турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, который грозил наложить вето на план дополнительной поддержки Польши и стран Балтии против потенциальной российской угрозы. А чешский премьер Андрей Бабиш, который в свое время заявлял, что вообще не уверен в необходимости существования НАТО, если альянс не может защитить от мигрантов внешние границы ЕС, вообще не приехал.

Казалось бы - полный раздрай. При таких противоречиях, как радостно потирают руки критики НАТО, Североатлантическому альянсу не дожить до своего 75-летия. Российский президент Владимир Путин уверяет, что этот военно-политический блок вообще давно не нужен. Однако он же сам и создал условия для сохранения НАТО, аннексировав в 2014 году Крым.

Инстинкт самосохранения НАТО

К 2014 году многие на Западе были убеждены, что Североатлантический альянс и правда отжил свое. Что это рудимент холодной войны - не более того. Для решения современных задач такой громоздкой организации не нужно. Достаточно каких-нибудь немногочисленных общих спецподразделений. Противников-то не осталось, кроме разве что Китая, да и то - в далекой перспективе.

Однако аннексия Крыма, военные действия в Донбассе, война в Сирии и появление террористического «Исламского государства» - все это вернуло западных лидеров и их советников с небес на землю. Оказалось, что альянс все еще выполняет важные функции. А многие государства, как Турция или страны Балтии, напротив, испытывают недостаток понимания и поддержки.

Как только организация, до этого практически впавшая в анабиоз, начала просыпаться, на поверхности оказались и все противоречия между ее членами. Это нормально, ведь альянс оживает. Конечно, иногда разногласия приводят и к распаду. Но вряд ли это касается НАТО. Количество угроз возрастает, а западные лидеры, как показал юбилейный саммит, помнят, что противоречия между ними могут быть сколь угодно глубоки, но они не должны угрожать самому существованию альянса. Это вопрос ответственности и всеобщей безопасности.

Остановка перед ускорением?

Так что нельзя сказать, что достигнув 70-летия НАТО прекращает свое существование как военно-политический блок. Не становится альянс и прочнее. Агрессия России против Украины и появление запрещенной теперь повсеместно террористической организации «Исламское государство» придали новый смысл его существованию. Однако этого заряда энергии хватило лишь на несколько лет.

Теперь он практически исчерпан. Лидерам западного мира необходимо придумать, как и с какими целями развивать дальше Североатлантический альянс. Для этого им надо восстановить единое понимание ситуации, сложившейся в мировой политике, и найти общий язык для описания угроз. А нынешний саммит был местом столкновения противоречий, на которую каждый приехал со своей сепаратной программой.

Когда консенсус в НАТО снова будет возможен, неясно. Кто-то надеется, что с уходом Дональда Трампа с поста президента США. Я же думаю, что скорее после того, как остальные страны смирятся с тем, что США больше не хотят брать на себя повышенные обязательства. С Вашингтоном надо не только спорить, но и брать на себя ответственность за будущее, которую Белый дом сам с себя частично снял.

Джерело: Deutsche Welle

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»