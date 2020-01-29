США передадуть Україні три катери Island до кінця 2021 року



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В Одесі розпочато робочу зустріч між представниками Військово-Морських Сил Збройних Сил України та Берегової охорони США

Отримання катерів є «тривалим процесом, оскільки має бути здійснена модернізація катерів, а також підготовка екіпажів»

США протягом 2020 — 2021 років передадуть Військово-морським силам Збройних сил України ще три патрульні катери типу Island.

Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ з посиланням на начальника управління кораблебудування Василя Радчука.

За його словами, отримання катерів є «тривалим процесом, оскільки має бути здійснена модернізація катерів, а також підготовка екіпажів».

«Ми очікуємо, що до кінця 2020 року катери будуть повністю готові до приймання екіпажів, які ми відправимо на підготовку на початку 2021 року. Попередньо перші два катери увійдуть до складу Військово-морських сил ЗС України вже у травні 2021 року, наступний — із невеликим інтервалом», — розповів він.

Також заявляють про можливість підготовки катерів до передання і навчання екіпажів коштом іноземної сторони та можливості додаткової підготовки на базі військової частини Берегової охорони США українських інструкторів.

Йдеться про тих фахівців, які надалі мають забезпечити повний цикл підготовки майбутніх екіпажів на базі вже отриманих катерів Island безпосередньо в Україні.

Україна у листопаді 2019-го вже отримувала від США патрульні катери USCGC Cushing і USCGC Drummond, які у складі ВМС ЗСУ отримали назви «Слов'янськ» і «Старобільськ».