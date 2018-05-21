В Одесі планують створити академію військово-морських сил
-
Розсилка
Академія потрібна для підвищення рівня підготовки професійних кадрів
У 2020 році в Україні планується створення на базі Інституту ВМС НУ «ОМА» академії військово-морських сил Збройних сил України. Про це розповіли в командуванні ВМС ЗСУ.
«Одним з найважливіших пріоритетів Командування ВМС ЗС України залишається підвищення рівня підготовки професійних кадрів для військово-морських сил. Для досягнення цієї мети передбачено створення на базі Інституту ВМС НУ «ОМА» в 2020 році академії ВМС», - розповіли у відомстві.
Крім того, в командуванні розповіли, що в 2017 році третє курсантів ВМС ЗС України навчалися в військово-морських академіях Великобританії та Італії.
Також, ВМС було налагоджено тісну співпрацю з вйськово-морськими академіями США і Польщі.
Джерело: odessa.net.ua