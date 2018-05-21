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    В Одесі планують створити академію військово-морських сил

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    Академія потрібна для підвищення рівня підготовки професійних кадрів

    У 2020 році в Україні планується створення на базі Інституту ВМС НУ «ОМА» академії військово-морських сил Збройних сил України. Про це розповіли в командуванні ВМС ЗСУ.

    «Одним з найважливіших пріоритетів Командування ВМС ЗС України залишається підвищення рівня підготовки професійних кадрів для військово-морських сил. Для досягнення цієї мети передбачено створення на базі Інституту ВМС НУ «ОМА» в 2020 році академії ВМС», - розповіли у відомстві.

    Крім того, в командуванні розповіли, що в 2017 році третє курсантів ВМС ЗС України навчалися в військово-морських академіях Великобританії та Італії.

    Також, ВМС було налагоджено тісну співпрацю з вйськово-морськими академіями США і Польщі.

    Джерело: odessa.net.ua

    ЗСУ ВМС
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