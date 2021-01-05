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    США перекинули до Румунії ударні безпілотники

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    У грудні 2020 року один з таких БПЛА брав участь у перевірці системи протиповітряної оборони України - США перекинули до Румунії ударні безпілотники
    У грудні 2020 року один з таких БПЛА брав участь у перевірці системи протиповітряної оборони України
    Фото з відкритих джерел

    Ескадрилья буде здійснювати розвідувальні та спостережні місії на підтримку операцій НАТО

    Повітряні сили США перекинули ударні MQ-9 Reaper до Румунії для постійного базування у місті Кимпія-Турзій. Про це йдеться у пресрелізі Командування ПС США у Європі та Африці.

    Зазначається, що також перебазовано персонал кількістю 90 осіб.

    Ескадрилья буде здійснювати розвідувальні та спостережні місії на підтримку операцій НАТО.

    БПЛА входитимуть до складу Першого загону 31-ої експедиційної операційної групи і підпорядковуватися 31-ому винищувальному крилу, що базується в Італії (Авіано).

    Командувач ПС США в Європі та Африці генерал Джеф Харіган зазначив:

    «Розміщення на передньому краї готових до дій MQ-9 в цьому ключовому стратегічному районі має додати певності нашим  союзникам і партнерам, а також дати зрозуміти нашим противникам, що ми можемо швидко відреагувати на будь-яку загрозу, що виникне».

    «Безпілотники також братимуть участь у навчаннях з арміями країн членів НАТО та партнерів альянсу», – анонсується у повідомленні.

    Раніше американські розвідувально-ударні БПЛА MQ-9 Reaper базувалися у Польщі у місті Мирославець і кілька разів вже оперативно перекидалися до Румунії.

    Нагадаємо, в грудні 2020 року один з таких БПЛА брав участь у перевірці системи протиповітряної оборони України.

    MQ-9 Reaper – розвідувально-ударний БПЛА, розроблений компанією General Atomics Aeronautical Systems для використання у ВПС США, ВМС Сполучених Штатів і Британських Королівських військово-повітряних силах.

    Перший політ відбувся 2 лютого 2001 року. Створений на основі MQ-1 Predator. Оснащений турбогвинтовим двигуном, що дозволяє розвивати швидкість понад 400 кілометрів на годину. Практична стеля становить 13000 метрів.

    MQ-9 Reaper – розвідувально-ударний БПЛА, розроблений компанією General Atomics Aeronautical Systems
    MQ-9 Reaper – розвідувально-ударний БПЛА, розроблений компанією General Atomics Aeronautical Systems

    Максимальна тривалість польоту БПЛА MQ-9 Reaper дорівнює 24 годинам.

    Має 6 підвісок для озброєння:

    • 2 внутрішні кожна з яких може нести до 680 кг
    • 2 по середині крила кожна з яких може нести до 270 кг
    • 2 консольні по 90 кг

    Може бути озброєний протитанковими ракетами AGM-114 Hellfire класу «повітря-земля», керованими бомбами Mark 82 та іншим озброєнням.

    Теги: США НАТО Румунія ВМС безпілотник озброєння
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