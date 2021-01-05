США перекинули до Румунії ударні безпілотники

У грудні 2020 року один з таких БПЛА брав участь у перевірці системи протиповітряної оборони України

Ескадрилья буде здійснювати розвідувальні та спостережні місії на підтримку операцій НАТО

Повітряні сили США перекинули ударні MQ-9 Reaper до Румунії для постійного базування у місті Кимпія-Турзій. Про це йдеться у пресрелізі Командування ПС США у Європі та Африці.

Зазначається, що також перебазовано персонал кількістю 90 осіб.

Ескадрилья буде здійснювати розвідувальні та спостережні місії на підтримку операцій НАТО.

БПЛА входитимуть до складу Першого загону 31-ої експедиційної операційної групи і підпорядковуватися 31-ому винищувальному крилу, що базується в Італії (Авіано).

Командувач ПС США в Європі та Африці генерал Джеф Харіган зазначив:

«Розміщення на передньому краї готових до дій MQ-9 в цьому ключовому стратегічному районі має додати певності нашим союзникам і партнерам, а також дати зрозуміти нашим противникам, що ми можемо швидко відреагувати на будь-яку загрозу, що виникне».

«Безпілотники також братимуть участь у навчаннях з арміями країн членів НАТО та партнерів альянсу», – анонсується у повідомленні.

Раніше американські розвідувально-ударні БПЛА MQ-9 Reaper базувалися у Польщі у місті Мирославець і кілька разів вже оперативно перекидалися до Румунії.

Нагадаємо, в грудні 2020 року один з таких БПЛА брав участь у перевірці системи протиповітряної оборони України.

MQ-9 Reaper – розвідувально-ударний БПЛА, розроблений компанією General Atomics Aeronautical Systems для використання у ВПС США, ВМС Сполучених Штатів і Британських Королівських військово-повітряних силах.

Перший політ відбувся 2 лютого 2001 року. Створений на основі MQ-1 Predator. Оснащений турбогвинтовим двигуном, що дозволяє розвивати швидкість понад 400 кілометрів на годину. Практична стеля становить 13000 метрів.

MQ-9 Reaper – розвідувально-ударний БПЛА, розроблений компанією General Atomics Aeronautical Systems

Максимальна тривалість польоту БПЛА MQ-9 Reaper дорівнює 24 годинам.

Має 6 підвісок для озброєння:

2 внутрішні кожна з яких може нести до 680 кг

2 по середині крила кожна з яких може нести до 270 кг

2 консольні по 90 кг

Може бути озброєний протитанковими ракетами AGM-114 Hellfire класу «повітря-земля», керованими бомбами Mark 82 та іншим озброєнням.