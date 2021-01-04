  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Пелосі переобрали на пост спікера палати представників США

    • Розсилка
    Пелосі обирають спікером нижньої палати вже вчетверте - Пелосі переобрали на пост спікера палати представників США
    Пелосі обирають спікером нижньої палати вже вчетверте
    Фото: Reuters

    Пелосі здобула перемогу над 55-річним республіканцем Кевіном Маккарті

    Ненсі Пелосі обрано спікером палати представників Конгресу США 117-го скликання.

    Про це повідомляє Reuters.

    80-річна представниця Демократичної партії отримала підтримку більшості конгресменів. Вона здобула перемогу над 55-річним республіканцем Кевіном Маккарті – політик отримала 216 голосів проти 209 у її опонента.

    Пелосі обирають спікером нижньої палати вже вчетверте: цей пост вона займала в Конгресі 116-го скликання, а також з січня 2007 року по січень 2011 року (110-й і 111-й скликання).

    За підсумками загальних виборів, якы відбулися 3 листопада 2020 року, Демократична партія США втратила частину мандатів, але все ж зберегла за собою більшість у Палаті представників.

    Теги: США вибори у США
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies