Пелосі переобрали на пост спікера палати представників США

Пелосі здобула перемогу над 55-річним республіканцем Кевіном Маккарті

Ненсі Пелосі обрано спікером палати представників Конгресу США 117-го скликання.

Про це повідомляє Reuters.

80-річна представниця Демократичної партії отримала підтримку більшості конгресменів. Вона здобула перемогу над 55-річним республіканцем Кевіном Маккарті – політик отримала 216 голосів проти 209 у її опонента.

Пелосі обирають спікером нижньої палати вже вчетверте: цей пост вона займала в Конгресі 116-го скликання, а також з січня 2007 року по січень 2011 року (110-й і 111-й скликання).

Our work #ForThePeople continues, even in the face of this unprecedented national crisis. Tune in as I swear in Members of the #117thCongress. https://t.co/ATx5aPEaWa — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) January 3, 2021

За підсумками загальних виборів, якы відбулися 3 листопада 2020 року, Демократична партія США втратила частину мандатів, але все ж зберегла за собою більшість у Палаті представників.