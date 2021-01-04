Українські моряки вирушають до США для освоєння катерів Island

До середини року в Україну прибудуть три кораблі Island

Українські військові моряки найближчими днями відправляться до США, де проходитимуть 10-тижневий курс з освоєння катерів класу Island.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

Навчання проходитиме в Балтиморі, штат Меріленд. Екіпажі працюватимуть безпосередньо на катерах під час виходів в акваторію Чесапікської затоки, що має вихід до Атлантичного океану, навчатимуться самостійно експлуатувати головні двигуни, дизель-генератори та допоміжні системи. Крім цього, військові перевірятимуть роботу бортових систем, засобів навігації та зв’язку, а також іншого корабельного обладнання й технічних засобів американського виробництва.

У 2021 році Сполучені Штати Америки в межах підтримки України у сфері безпеки та оборони передадуть додатково ще три катери цього проєкту. Нині ці катери проходять у США відповідне технічне обслуговування і доозброєння. Очікується, що три катери надійдуть до України морським шляхом до кінця першого півріччя цього року.

«Ці катери передадуть флоту вже з бойовими модулями та встановленими на борту корабельними системами американського виробництва. До слова, після того як катери набудуть усіх необхідних спроможностей, до кінця поточного року у складі ВМС України буде створено повноцінний дивізіон патрульних катерів класу Island», — йдеться в повідомленні.

У інтервʼю «Радіо Свобода» командувач Військово-морських сил Олексій Неїжпапа заявив, що вже підписаний контракт на будівництво американських катерів Mark VI для України.

«Сподіваємось, за два найближчі роки (тобто до кінця 2022-го) перша партія дійде до ВМС України. Ми вже повністю визначились із системами озброєння, що встановлюватимуться як на Mark VI, так і на Island», – зазначив Неїжпапа. Він нагадав про попередні переговори з Великою Британією щодо будівництва восьми ракетних катерів (із комплектацією) для ВМС України.

У жовтні 2019 року Україна безоплатно отримала від США три катери класу Island.

Всього в 1985–1992 роках для Берегової охорони Сполучених Штатів Америки збудували 49 катерів класу Island («Айленд»). 37 із них продовжують службу в Береговій охороні США, інші кораблі США вже передавали Пакистанові, Грузії і Коста-Риці.

Вирішення бюрократичних перепон щодо отримання цих катерів Україною тривало роками.