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    Українські моряки вирушають до США для освоєння катерів Island

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    Українські екіпажі катерів класу &laquo;Айленд&raquo; проходитимуть 10-тижневу підготовку в США - Українські моряки вирушають до США для освоєння катерів Island
    Українські екіпажі катерів класу «Айленд» проходитимуть 10-тижневу підготовку в США
    Фото: Міноборони

    До середини року в Україну прибудуть три кораблі Island

    Українські військові моряки найближчими днями відправляться до США, де проходитимуть 10-тижневий курс з освоєння катерів класу Island.

    Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

    Навчання проходитиме в Балтиморі, штат Меріленд. Екіпажі працюватимуть безпосередньо на катерах під час виходів в акваторію Чесапікської затоки, що має вихід до Атлантичного океану, навчатимуться самостійно експлуатувати головні двигуни, дизель-генератори та допоміжні системи. Крім цього, військові перевірятимуть роботу бортових систем, засобів навігації та зв’язку, а також іншого корабельного обладнання й технічних засобів американського виробництва.

    У 2021 році Сполучені Штати Америки в межах підтримки України у сфері безпеки та оборони передадуть додатково ще три катери цього проєкту. Нині ці катери проходять у США відповідне технічне обслуговування і доозброєння. Очікується, що три катери надійдуть до України морським шляхом до кінця першого півріччя цього року.

    «Ці катери передадуть флоту вже з бойовими модулями та встановленими на борту корабельними системами американського виробництва. До слова, після того як катери набудуть усіх необхідних спроможностей, до кінця поточного року у складі ВМС України буде створено повноцінний дивізіон патрульних катерів класу Island», — йдеться в повідомленні.

    У інтервʼю «Радіо Свобода» командувач Військово-морських сил Олексій Неїжпапа заявив, що вже підписаний контракт на будівництво американських катерів Mark VI для України.

    «Сподіваємось, за два найближчі роки (тобто до кінця 2022-го) перша партія дійде до ВМС України. Ми вже повністю визначились із системами озброєння, що встановлюватимуться як на Mark VI, так і на Island», – зазначив Неїжпапа. Він нагадав про попередні переговори з Великою Британією щодо будівництва восьми ракетних катерів (із комплектацією) для ВМС України.

    У жовтні 2019 року Україна безоплатно отримала від США три катери класу Island.

    Всього в 1985–1992 роках для Берегової охорони Сполучених Штатів Америки збудували 49 катерів класу Island («Айленд»). 37 із них продовжують службу в Береговій охороні США, інші кораблі США вже передавали Пакистанові, Грузії і Коста-Риці.

    Вирішення бюрократичних перепон щодо отримання цих катерів Україною тривало роками.

     

    Теги: США військові навчання військові корабель Україна ВМС українські моряки Олексій Неїжпапа
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