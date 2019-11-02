«Це катастрофа». Чалий пояснив, чим загрожує внесення полку «Азов» до списку терористичних організацій в США



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Полк «Азов»

Вашингтон може повністю зупинити співпрацю з Києвом у військово-технічній сфері – Чалий

Пропозиція ряду конгресменів США внести загін спецназу Нацгвардії України (Полк «Азов») до списку терористичних організацій загрожує повним припиненням військово-технічного співробітництва між Україною і Сполученими Штатами.

Про це колишній посол України в США Валерій Чалий заявив в інтерв’ю радіо НВ .

Дипломат пояснює своє припущення тим, що «Азов» входить до складу Національної гвардії України, офіційної оборонної структури країни, тому США припинять постачати зброю і проводити навчання з державою, якщо одна зі складових її оборонного сектора буде визнана ними як терористична.

«Я не впевнений, що навіть конгресмени, які підписалися [під резолюцією], знають, що «Азов» зараз є частиною Національної гвардії України. Розумієте, що відбувається? Ця пропозиція визнати «Азов», який є частиною Нацгвардії і нашої системи оборони, терористичною організацією. Що тоді буде? Катастрофа! Це катастрофа, тому що якщо гіпотетично припустити (я думаю, що цього не станеться), що таке рішення могло бути ухваленим, то тоді ми б вже точно не отримували ніяких тренінгових програм, ніякої зброї, нічого. Це повністю зупинить наше співробітництво у військово-технічній сфері», – зазначив Чалий.

Екс-посол запропонував міністру закордонних справ України Вадиму Пристайку відвідати США з офіційним візитом для вирішення цього питання – «діяти потрібно швидко», вважає Чалий.

Як повідомлялося, в США вимагають внести полк «Азов» до списку терористів – 40 конгресменів підписалися під відповідним листом Держдепу.

Американські політики хочуть поставити українських воїнів у один ряд з терористами ІДІЛ і Аль-Каїди. Конгресмени мотивують це тим, що «Азов» нібито рекрутує, радикалізує і тренує американських громадян роками».



