США попередили туристів про спалах кору в Україні

Американцям порадили убезпечитися від кору під час перебування в Україні

Центр контролю та профілактики захворювань США (CDC) видав офіційну рекомендацію американським громадянам бути обережними під час подорожей в Україну у зв'язку зі спалахом кору. Про це йдеться в документі, поширеному відомством на офіційному сайті. «Центр рекомендує тим, хто подорожує в Україну, захистити себе шляхом вакцинації проти кору



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Центр з контролю і запобігання хвороб США попередив мандрівників про спалах кору в Україні

Американцям порадили убезпечитися від кору під час перебування в Україні

Центр контролю та профілактики захворювань США (CDC) видав офіційну рекомендацію американським громадянам бути обережними під час подорожей в Україну у зв'язку зі спалахом кору.

Про це йдеться в документі, поширеному відомством на офіційному сайті.

«Центр рекомендує тим, хто подорожує в Україну, захистити себе шляхом вакцинації проти кору препаратом MMR (кір, паротит та краснуха). Перед від'їздом зі Сполучених Штатів діти (від 6 до 11 місяців) мають отримати одну дозу вакцини MMR, а дорослі та діти старше одного року повинні мати дві дози вакцини MMR з перервою щонайменше 28 днів», - зазначається в повідомленні.

При цьому уточнюється, що попередження грунтується на інформації про захворювання, оприлюдненій офіційною владою України.

Нагадаємо, станом на 12 січня у столиці було зафіксовано 74 випадки захворювання на кір, із них 54 – діти.

Раніше «Главком» повідомляв, що у медичних закладах Києва з’явилися плакати із закликами вакцинувати дітей проти кору.

Також столична влада проінформувала, що дітей без щеплень проти кору не будуть пускати до закладів освіти.

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