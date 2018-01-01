США проти «Північного потоку-2» - заступник держсекретаря

Реалізація цього проекту також завдасть шкоди енергетичному сектору та економіці України

Сполучені Штати Америки виступають проти будівництва газопроводу «Північний потік-2», оскільки цей проект підірве намічені цілі щодо забезпечення енергетичної незалежності Європи шляхом диверсифікації джерел постачань природного газу, наголошує заступник державного секретаря США Джон Саллівен (John Sullivan). «Ми проти



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Реалізація цього проекту також завдасть шкоди енергетичному сектору та економіці України

Сполучені Штати Америки виступають проти будівництва газопроводу «Північний потік-2», оскільки цей проект підірве намічені цілі щодо забезпечення енергетичної незалежності Європи шляхом диверсифікації джерел постачань природного газу, наголошує заступник державного секретаря США Джон Саллівен (John Sullivan).

«Ми проти трубопроводу «Північний потік-2», який для європейського континенту підриватиме наші цілі щодо розгалуженості й енергетичної незалежності», - сказав він під час виступу перед українськими студентами на тему українсько-американських відносин у середу в Києві.

За його словами, реалізація цього проекту також завдасть шкоди енергетичному сектору та економіці України.

Нагадаємо, що нові енергетичні потоки Росії в обхід України є загрозою для вітчизняної ГТС.

Крім того експерт розповів, що Москва використовує будівництво газопроводівдля виведення грошей за кордон.

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