  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    США розширили санкції проти Ірану

    • Розсилка
    Аятола Алі Хаменеї - США розширили санкції проти Ірану
    Аятола Алі Хаменеї
    Фото: AFP

    Люди, що потрапили до списку санкцій, причетні до нападів на американські об’єкти за кордоном, а також до вбивств і тортур громадян Ірану

    Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки розширило санкції проти Ірану та включило до санкційного списку дев’ять осіб з оточення верховного лідера країни аятола Алі Хаменеї, а також генеральний штаб Збройних сил Ірану.

    Про це повідомляє «Радіо Свобода».

    Зазначається, що люди, що потрапили до списку санкцій, причетні до нападів на американські об’єкти за кордоном, а також до вбивств і тортур громадян Ірану.

    «Серед тих, хто потрапив під санкції — син Хаменеї Моджтаба, начальник іранського генштабу генерал Мохаммад Багері, керівник адміністрації Хаменеї Мохаммад Голпаегані, а також Вахід Хаганіан, якого називають «правою рукою» іранського лідера», — йдеться у повідомленні.

    санкції Свобода радіо
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ