США розширили санкції проти Ірану



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Аятола Алі Хаменеї Фото: AFP

Люди, що потрапили до списку санкцій, причетні до нападів на американські об’єкти за кордоном, а також до вбивств і тортур громадян Ірану

Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки розширило санкції проти Ірану та включило до санкційного списку дев’ять осіб з оточення верховного лідера країни аятола Алі Хаменеї, а також генеральний штаб Збройних сил Ірану.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Зазначається, що люди, що потрапили до списку санкцій, причетні до нападів на американські об’єкти за кордоном, а також до вбивств і тортур громадян Ірану.

«Серед тих, хто потрапив під санкції — син Хаменеї Моджтаба, начальник іранського генштабу генерал Мохаммад Багері, керівник адміністрації Хаменеї Мохаммад Голпаегані, а також Вахід Хаганіан, якого називають «правою рукою» іранського лідера», — йдеться у повідомленні.