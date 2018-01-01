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    США схвалили продаж Японії найсучасніших перехоплювачів SM-3 Block IIA

    Вартість контракту між Японією і США складає 133,3 млн. доларів
    Державний департамент схвалив продаж Японії 4 ракет-перехоплювачів SM-3 Block IIA на суму в 133,3 млн. доларів. Про це повідомляється на сайті Defense Security Cooperation Agency. Окрім того офіційний Токіо має намір придбати 4 необхідних контейнери для них, які потрібні для розміщення ракет в універсальних пускових установках есмінців. В
    • Сьогодні, 19:56
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    Вартість контракту між Японією і США складає 133,3 млн. доларів

    Державний департамент схвалив продаж Японії 4 ракет-перехоплювачів SM-3 Block IIA на суму в 133,3 млн. доларів. Про це повідомляється на сайті Defense Security Cooperation Agency.

    Окрім того офіційний Токіо має намір придбати 4 необхідних контейнери для них, які потрібні для розміщення ракет в універсальних пускових установках есмінців.

    В повідомленні на сайті йдеться про те, що такий крок дозволить посилити безпеку головного союзника США в Східній Азії, а також сприятиме захисту розгорнутого в Японії контингенту американських військ.

    На думку представників американського уряду в Сил Самооборони Японії не буде проблем із опануванням і використанням відповідної системи озброєння.

     

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