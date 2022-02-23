США скасували переговори з Росією та обіцяють нові санкції

Американська адміністрація вважає, що за поточного курсу РФ будь-які переговори не мають жодного сенсу

США скасовують низку переговорів із Російською Федерацією, що анонсувалися раніше, та розробляють нові потужні санкції проти РФ. Про це під час брифінгу заявила прессекретарка Білого Дому Джейн Псакі.

Зокрема не відбудеться зустріч президентів Росії і США Володимира Путіна та Джо Байдена, що обговорювалася раніше.

«Дипломатія не може бути успішною, якщо Росія не змінить курс», – зазначила вона.

При цьому Псакі зазначила, що що адміністрація США не зачиняє двері для переговорів.

Нагадаємо, напередодні президент Сполучених Штатів Джо Байден оголосив про рішення ввести санкції проти Російської Федерації. На такий крок він пішов після рішення Росії визнати фейкові утворення «ДНР» та «ЛНР».

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що скасовує зустріч із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Це сталося на тлі визнання РФ псевдореспублік «ЛДНР».

У вівторок, 23 лютого, під час брифінгу після переговорів із главою МЗС України Дмитром Кулебою він наголосив, що «не бачить сенсу» проводити зустріч із російським міністром.

Нагадаємо, 22 лютого, президент США Джо Байден виступив із промовою у зв'язку з визнанням Росією «республіками» окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також введенням туди російських військ. Під час промови Байден заявив, що Байден заявив, що президент Росії Володимир Путін не збирається зупинятися і планує напасти на Київ з території Білорусі.

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