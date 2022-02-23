«Немає сенсу». Блінкен відмовляється проводити зустріч із Лавровим

Зустріч мала відбутися 24 лютого у Женеві

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявляє, що скасовує зустріч із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Це сталося на тлі визнання РФ псевдореспублік «Л/ДНР».

У вівторок, 23 лютого, під час брифінгу після переговорів із главою МЗС України Дмитром Кулебою він наголосив, що «не бачить сенсу» проводити зустріч із російським міністром.

Зустріч мала відбутися 24 лютого у Женеві. За словами держсекретаря, передумовою для переговорів було не вторгнення в Україну.

Як відомо, 22 лютого президент США Джо Байден підписав указ про запровадження санкцій у зв'язку з визнанням Росією «незалежності» фейкових утворень «ДНР» і «ЛНР».

Міністерство фінансів США офіційно повідомило, що запроваджує санкції проти трьох російських чиновників, а також їхніх дітей. Усе – через причетність батьків до «корупційної політики», агресії РФ проти України, визнання «незалежності» «ЛДНР».

22 лютого на тлі ескалації з боку Москви ЄС погодив санкції, які «дуже боляче вдарять по РФ»: у списку – 321 депутат Думи.

Як відомо, Путін оголосив Україні ультиматум. Нагадаємо, Рада федерації РФ дала Путіну право використовувати російські війська за кордоном.

Також Путін заявив про визнання «ЛДНР» в межах Луганської та Донецької областей. При цьому він заявив, що розраховує, що всі спірні питання будуть вирішені в ході переговорів між владою України і ватажками «ЛДНР».