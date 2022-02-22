Байден оголосив нові санкції проти Росії

Санкції проти Росії торкнуться суверенного боргу РФ та російських еліт

Президент Сполучених Штатів Джо Байден оголосив про рішення ввести санкції проти Російської Федерації. На такий крок він пішов після рішення Росії визнати фейкові утворення «ДНР» та «ЛНР».

«Я вважаю, він (президент РФ – ред.) ще більше спробує захопити ці території. Він намагається знайти виправдання. Я пропоную ввести санкції у відповідь, які набагато ширші, ніж ті, що ми ввели в 2014 році», – сказала Байден під час брифінгу у Білому домі.

Американський лідер додав, що це перший пакет санкцій, і якщо Росія продовжить агресію, то ці санкції будуть посилюватися.

Хто потрапив під санкції:

два найбільші фінансові інститути;

військовий банк;

суверенний борг Росії;

причетні до визнання «ЛДНР» особи, еліти та члени їх родин (з 23 лютого).

«Зараз, коли Росія, можливо, планує наступні кроки, ми хочемо, щоб вона знала, що заплатить ще більшу ціну, якщо продовжуватиме агресію. Ми будемо готові ввести додаткові санкції», – додав глава Білого дому.

Санкції проти Росії торкнуться суверенного боргу РФ та російських еліт, наголосив президент США.

У своєму зверненні Байден також заявив, що США не збираються воювати з Росією, але будуть захищати кожен дюйм території НАТО. США продовжать надавати допомогу Україні у сфері оборони. Якщо Росія не виведе своїх військ з Білорусі, НАТО зміцнить військовий контингент у Литві, Латвії та Естонії.

Як відомо, 22 лютого президент США Джо Байден підписав указ про запровадження санкцій у зв'язку з визнанням Росією «незалежності» фейкових утворень «ДНР» і «ЛНР».

22 лютого на тлі ескалації з боку Москви ЄС погодив санкції, які «дуже боляче вдарять по РФ»: у списку – 321 депутат Думи.

Як відомо, Путін оголосив Україні ультиматум. Нагадаємо, Рада федерації РФ дала Путіну право використовувати російські війська за кордоном.

Також Путін заявив про визнання «ЛДНР» в межах Луганської та Донецької областей. При цьому він заявив, що розраховує, що всі спірні питання будуть вирішені в ході переговорів між владою України і ватажками «ЛДНР».