Визнання псевдореспублік. Байден підписав указ про санкції

Джо Байден заборонив інвестиції і торгівлю з так званими ЛДНР

«Рішення РФ являє собою надзвичайну загрозу національній безпеці і зовнішній політиці США», – йдеться в указі Байдена

Президент США Джо Байден підписав указ про запровадження санкцій у зв'язку з визнанням Росією незалежності так званих ДНР і ЛНР. Про це повідомляє Білий дім

Відзначається, що визнання Російською Федерацією «ЛДНР» суперечить зобов'язанням Росії щодо виконання Мінських угод і створює додаткову загрозу миру, стабільності, суверенітету і територіальної цілісності України.

«Рішення РФ являє собою надзвичайну загрозу національній безпеці і зовнішній політиці США», – йдеться в указі.

Санкціями заборонені інвестиції та фінансова діяльність представників США на території ОРДЛО, ввезення до США будь-яких товарів, послуг чи технологій з цих територій та експорт прямо чи опосередковано товарів, послуг чи технологій із США до ОРДЛО.

Також Байден має намір підписати указ, що дозволяє оголошувати санкції проти будь-якої особи, яка веде свою діяльність в «ЛДНР»

«Також найближчим часом ми оголосимо про додаткові заходи, пов'язані з сьогоднішнім грубим порушенням Росією міжнародних зобов'язань», – заявляли у Білому домі/

Напередодні Bloomberg повідомив про санкції Євросоюзу у разі визнання Росією незалежності «ДНР» та «ЛНР». Також Польща ініціювала терміновий саміт ЄС та нові санкції проти Росії.

До цього лідери ЄС назвали дії Путіна кричущим порушення.

Нагадаємо, ввечері 21 лютого президент РФ Володимир Путін після засідання Ради Безпеки РФ виступив із зверненням, у фіналі якого повідомив, що прийняв рішення про визнання «ЛДНР». Невдовзі російський диктатор та ватажки окупаційних утворень підписали відповідні документи.

А ще Путін дав добро на введення військ в Україну: опубліковано укази.

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