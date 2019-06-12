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    США у 2019 році нададуть Україні понад $695 млн техдопомоги, - радник посольства

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    США у 2019 році нададуть Україні понад $695 млн техдопомоги, - радник посольства
    Фото: Дзеркало тижня

    Конгрес США визначить майбутній рівень допомоги та які види програм фінансуватимуться

    США у 2019 фінансовому році нададуть понад $695 млн технічної допомоги на програми у сфері безпеки та оборони, боротьби з корупцією, реформи енергосектору, охорони праці та гуманітарної допомоги. Про це розказав економічний радник посольства США Джон Шутте в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».

    «Протягом 2019 фінансового року, який закінчується 30 вересня, США нададуть Україні понад $695 млн. Ця допомога фінансує широкий спектр програм у таких сферах, як безпека та оборона, антикорупційна і політична реформи, економічне зростання, реформи енергосектору, охорона праці та гуманітарна допомога», - сказав Шутте.

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    «Конгрес США визначить майбутній рівень допомоги та які види програм фінансуватимуться», - додав він.

    Крім того, Шутте зазначив, що США готові допомогти Україні підготуватися до можливого перекриття транзиту газу у 2020 році з боку РФ.

    «Україна має бути підготовлена на випадок, якщо Росія перекриє транзит газу через Україну у 2020 році, як вона погрожує це зробити. Сполучені Штати готові допомогти Україні підготуватися до цього. Українські компанії мають вжити заходів для закупівлі та зберігання газу на зиму», - сказав Шутте.

    Він відзначив у позитивному ключі низку важливих реформ в енергетичному секторі країни.

    «Завдяки реформам корпоративного управління та частковому впровадженню ринкових сил «Нафтогаз» нині є головним вкладником до державного бюджету. Але потрібні подальші реформи для забезпечення справжньої конкуренції, підвищення прозорості, скорочення олігархічної влади та підвищення ефективності в енергетичному секторі», - зазначив Шутте.

    Водночас він наголосив, що США та інші донори готові підтримувати український уряд у відповідних зусиллях.

     

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