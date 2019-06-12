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    У світі

    Болтон звинуватив Росію у поширенні фейків про адміністрацію Трампа

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    Радник президента США Дональда Трампа з&nbsp;національної безпеки Джон Болтон - Болтон звинуватив Росію у поширенні фейків про адміністрацію Трампа
    Радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Джон Болтон

    Фейки стосуються відмінності у думках між главою Білого дому і його найближчим оточенням

    Радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Джон Болтон заявив, що у США є підстави вважати, що Росія, Китай, Венесуела, Іран і КНДР намагаються поширювати фейки.

    Про це повідомляє Bloomberg.

    Зазначається, що фейки стосуються відмінності у думках між главою Білого дому і його найближчим оточенням.

    Провину за поширення цих повідомлень Болтон поклав на журналістів.

    «Стенографісти цих режимів в американській пресі негайно підхоплюють ці фальшивки», - сказав Болтон.

    Раніше Болтон виступив із войовничою заявою в бік Ірану.

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