Болтон звинуватив Росію у поширенні фейків про адміністрацію Трампа
Радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Джон Болтон
Фейки стосуються відмінності у думках між главою Білого дому і його найближчим оточенням
Радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Джон Болтон заявив, що у США є підстави вважати, що Росія, Китай, Венесуела, Іран і КНДР намагаються поширювати фейки.
Про це повідомляє Bloomberg.
Зазначається, що фейки стосуються відмінності у думках між главою Білого дому і його найближчим оточенням.
Провину за поширення цих повідомлень Болтон поклав на журналістів.
«Стенографісти цих режимів в американській пресі негайно підхоплюють ці фальшивки», - сказав Болтон.