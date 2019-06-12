Болтон звинуватив Росію у поширенні фейків про адміністрацію Трампа



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Радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Джон Болтон

Фейки стосуються відмінності у думках між главою Білого дому і його найближчим оточенням

Радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Джон Болтон заявив, що у США є підстави вважати, що Росія, Китай, Венесуела, Іран і КНДР намагаються поширювати фейки.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що фейки стосуються відмінності у думках між главою Білого дому і його найближчим оточенням.

Провину за поширення цих повідомлень Болтон поклав на журналістів.

«Стенографісти цих режимів в американській пресі негайно підхоплюють ці фальшивки», - сказав Болтон.

Раніше Болтон виступив із войовничою заявою в бік Ірану.