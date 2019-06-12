Спікер Палати представників: питання імпічменту Трампа не знято з розгляду



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Президент США Дональд Трамп

Пелосі поставила під питання ефективність процесу імпічменту на нинішньому етапі через брак доказів

Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі, яка останнім часом критикувала можливість негайного запровадження імпічменту проти президента Дональда Трампа, заявила, що це питання залишається на розгляді, однак потребує додаткового обґрунтування.

Про це вона розповіла під час виступу у вівторок на Фінансовому саміті, організованому Фундацією Пітера Петерсона, повідомляє CNN.

«Це (питання імпічменту – ред.) не знято з розгляду»,- заявила впливова конгресвумен.

Тим не менше, Пелосі виступила проти негайного початку процесу імпічменту президента Трампа на тлі закликів її однопартійців, у тому числі тих, хто бере участь у виборах президента США.

У цьому зв'язку Пелосі поставила під питання ефективність процесу імпічменту на нинішньому етапі через брак доказів, які гарантували би кінцеву мету цих зусиль.

«Якщо ви розпочинаєте процедуру імпічменту, чи отримуєте ви більше інформації?», - зазначила Пелосі, додавши, що все завершиться оскарженням у судах.

У цьому зв'язку Пелосі назвала недавно досягнуту угоду з міністерством юстиції щодо отримання документів з доповіді Роберта Мюллера перемогою на підтримку нинішнього підходу Палати представників США.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що демократи в Конгресі не доб’ються його відставки через розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера.

Раніше стало відомо, що офіс спецпрокурора США на чолі з Робертом Мюллером, який проводив розслідування щодо втручання Росії в президентські вибори в США в 2016 році, не міг висувати звинувачень проти чинного глави Білого дому, згідно з настановами мін'юсту.

Після цього Трамп зробив суперечливі заяви щодо втручання РФ у вибори президента США.

Наприкінці травня демократи у Конгресі США заговорили про імпічмент Трампа після виступу Мюллера.

Проте менше 10% членів Палати представників підтримують початок процедури імпічменту.

Джерело: Укрінформ